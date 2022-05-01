Утренние взрывы в Одессе и Николаевской области — оккупанты попали в “интересный” объект

Утром воскресенья, 1 мая, прогремели взрывы в Одессе и Николаевской области. Ситуацию в Николаевской области уже прокомментировал глава местной ОГА Виталий Ким.

По словам главы Николаевской ОГА, оккупанты попали в емкость с удобрениями.

Оккупанты против украинских удобрений, — подписал Ким.

Он также обнародовал фото с места прилета.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Виталий Ким также добавил, что облако после взрыва уже стало белым. В настоящее время состояние воздуха проверяют специалисты.

Обновление: специалисты не обнаружили в воздухе вредных веществ, опасности нет.

Взрывы в Одессе

Есть информация об утреннем взрыве в Одессе 1 мая. Об этом сообщает Суспильне.Одесса.

По предварительной информации, в Одессе сработали силы противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона.

В оперативном командовании войск Південь сообщили, что над Одессой сбили российский беспилотник-разведчик.

Советуем также почитать, что ждет Одессу 2 мая: психологическое давление, провокации и мятежи.