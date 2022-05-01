Утренние взрывы в Одессе и Николаевской области — оккупанты попали в “интересный” объект

Утром воскресенья, 1 мая, прогремели взрывы в Одессе и Николаевской области. Ситуацию в Николаевской области уже прокомментировал глава местной ОГА Виталий Ким.
По словам главы Николаевской ОГА, оккупанты попали в емкость с удобрениями.
Оккупанты против украинских удобрений, — подписал Ким.
Он также обнародовал фото с места прилета.
Фото: Віталій Кім/Telegram
Виталий Ким также добавил, что облако после взрыва уже стало белым. В настоящее время состояние воздуха проверяют специалисты.
Обновление: специалисты не обнаружили в воздухе вредных веществ, опасности нет.
Есть информация об утреннем взрыве в Одессе 1 мая. Об этом сообщает Суспильне.Одесса.
По предварительной информации, в Одессе сработали силы противовоздушной обороны. Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в эфире телемарафона.
В оперативном командовании войск Південь сообщили, что над Одессой сбили российский беспилотник-разведчик.
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