Часткова евакуація людей з Азовсталі пройшла успішно! Кого вдалося врятувати з блокадного Маріуполя

Із заводу Азовсталь у заблокованому Маріуполі почалася евакуація мирного населення. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, голова фракції Слуга народу Давид Арахамія та Маріупольська міська рада.

Сталося це завдяки зусиллям Офісу Президента України за підтримки ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста та віцепрем’єр-міністерки — міністерки із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук.

Два тижні тому ця операція здавалася неможливою. Тиждень тому — малоймовірною. Але ми не втрачали віри та продовжували виконувати свою роботу, бо там чекали люди, — написав Давид Арахамія у своєму Telegram-каналі.

Політик розповів, що вже понад 100 українців, серед яких діти, жінки, люди похилого віку, успішно евакуювалися. Завтра їх очікують у Запоріжжі.

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Володимир Зеленський також відреагував на проведення операції з порятунку людей та зазначив, що команда тепер працює над звільненням решти цивільних.

Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

Для евакуації маріупольці збиралися о 16:00 біля ТРЦ Порт Сіті, проте донині ніяких подробиць спецоперації з порятунку людей не розголошувалося.

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