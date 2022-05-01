Україна

Часткова евакуація людей з Азовсталі пройшла успішно! Кого вдалося врятувати з блокадного Маріуполя

Олена Яковлєва, редакторка сайту 01 Травня 2022, 18:24

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