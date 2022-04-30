Врятовані з-під завалів: евакуація та останні новини з Маріуполя від командира полку Азов

Як тримається Маріуполь та що відбувається там сьогодні? Мабуть, кожен українець ставить собі подібне запитання принаймні один раз на день.

Як виявляється, трапляються навіть приємні новини з блокадного міста. Так, наприклад, заступник командира полку Азов Святослав Паламар (Калина) поділився, що їм з побратимами вдалось дістати з-під завалів на Азовсталі 20 мирних жителів та передати їх для евакуації на підконтрольну Україні територію.

Однак не все так сонячно і боротьба за свободу як Маріуполя, так і всієї України триває.

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Як розповідає Паламар, цілу ніч по території заводу працювала ствольна ворожа артилерія, яка спричинила нові завали та руйнування.

Проте зараз вдалось все ж таки встановити режим тиші. Хоча він мав розпочатись о шостій ранку, постріли вщухли лише об одинадцятій.

Крім того, евакуаційна колона змогла прибути лише о 18.25, замість тої ж самої 06.00. Станом на 19.40 українським військовим вдалось передати в домовлене місце 20 цивільних, яких вдалося визволити з-під завалів.

Це жінки та діти, ми сподіваємося, що ті люди поїдуть у домовленому напрямку, а саме – Запоріжжя.

Тепер проводиться спеціальна рятувальна операція силами полку Азов. З-під завалів тросами військові дістають цивільних людей.

Святослав Паламар говорить, що вони з побратимами сподіваються на продовження цього процесу, щоб врятувати та евакуювати всіх цивільних.

Щодо поранених військових

Люди потребують необхідної медичної допомоги. Проте наразі не відомо, чому саме їх не забирають та зовсім не йде мова щодо їхньої евакуації на підконтрольну Україні територію.

Наголошую, що ми просимо гарантувати виїзд не тільки цивільних, а також поранених наших військовослужбовців, яким необхідна медична допомога.

Нагадаємо, раніше тимчасово виконуючий обов’язки командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) записав звернення із заблокованого Маріуполя та нагадав про прохання військових застосувати процедуру extraction.