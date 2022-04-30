Спасенные из-под завалов: эвакуация и последние новости из Мариуполя от командира полка Азов

Как держится Мариуполь и что там происходит сегодня? Пожалуй, каждый украинец задает себе подобный вопрос, по крайней мере, один раз в день.

Как оказывается, встречаются даже приятные новости из блокадного города. Так, например, заместитель командира полка Азов Святослав Паламарь (Калина) поделился, что им с собратьями удалось достать из-под завалов на Азовстале 20 мирных жителей и передать их для эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Однако не все так солнечно, и борьба за свободу как Мариуполя, так и всей Украины продолжается.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Как рассказывает Паламар, всю ночь по территории завода работала ствольная вражеская артиллерия, повлекшая новые завалы и разрушения.

Однако сейчас удалось все же установить режим тишины. Хотя он должен был начаться в шесть утра, выстрелы утихли только в одиннадцать.

Кроме того, эвакуационная колонна смогла прибыть только в 18.25, вместо той же самой 06.00. По состоянию на 19:40 украинским военным удалось передать в договоренное место 20 гражданских, которых удалось освободить из-под завалов.

Это женщины и дети, мы надеемся, что люди поедут в договоренном направлении, а именно — Запорожье.

Теперь производится специальная спасательная операция силами полка Азов. Из-под завалов тросами военные извлекают гражданских людей.

Святослав Паламарь говорит, что они с собратьями надеются на продолжение этого процесса, чтобы спасти и эвакуировать всех гражданских.

Относительно раненых военных

Люди нуждаются в необходимой медицинской помощи. Однако пока неизвестно, почему именно их не забирают и вовсе не идет речь об их эвакуации на подконтрольную Украине территорию.

Подчеркиваю, что мы просим гарантировать выезд не только гражданских, но и раненых наших военнослужащих, которым необходима медицинская помощь.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волина) записал обращение из заблокированного Мариуполя и напомнил о просьбе военных применить процедуру extraction.