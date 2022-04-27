Раненые умрут, а живые погибнут в бою: Сергей Волина просит вывезти людей из Мариуполя

Временно исполняющий обязанности командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волина) записал обращение из заблокированного Мариуполя.

Он снова напомнил о просьбе защитников города применить процедуру extraction.

Сергей Волынский привел в пример операцию в Дюнкерке в 1940 году, когда военные Британии и Франции были окружены немецкими войсками и заблокированы в одном из районов города.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Тогда в ходе спасательной операции было эвакуировано более 300 тысяч французских и британских солдат, а Уинстон Черчилль назвал это спасение настоящим чудом.

Сейчас не 1940 год, сейчас – 2022. Люди здесь просто погибнут. Раненые умрут, а живые погибнут в бою.

Сергей Волынский подчеркнул, что гражданские в Мариуполе погибают вместе с военными в бункерах, частных домах и многоэтажках, где их просто расстреливают.

На заводе Азовсталь сейчас уже более 600 раненых военных и гражданских, а из-за блокады у них нет медикаментов и нормальных условий, чтобы лечиться.

Однако защитники Мариуполя все же надеются на помощь мировых лидеров и дипломатов.

Напомним, ранее военный эксперт Сергей Грабский объяснил, при каких условиях возможный вывод гарнизона из Мариуполя.