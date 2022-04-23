Вывод гарнизона из Мариуполя — Грабский сравнил это с горьким опытом Иловайска

Утренние сводки Генштаба ВСУ сообщают, что наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Речь идет, очевидно, об анонсированном масштабном наступлении на востоке.
Военный эксперт Сергей Грабский наметил карту боевых действий и пути наступления России.
Безусловно, полномасштабное наступление на востоке Украины уже началось. Однако следует понимать логику такой наступательной операции, которая обычно начинается с массированных ракетно-артиллерийских и авиационных ударов.
С началом наземной фазы осуществляется наступление с целью определить очерки линии обороны противника. Так пишут в книгах, и именно так поступают русские войска.
Противник пытается найти слабые места в нашей обороне. Но пока это не удается.
Противник пытается найти слабые места в нашей обороне. Но пока это не удается.
Мы находимся в такой фазе противостояния, что у нас каждая минута решающая.
Мы находимся в такой фазе противостояния, что у нас каждая минута решающая.
Мы выходим в ситуацию, когда противник постепенно вводит все, что у него есть.
Кроме того, враг вкладывает в это мощный наступательный порыв. В зависимости от того, как будет решен вопрос на Донбассе, будет развиваться и дальнейшая ситуация.
Такой план всегда существует, но для этого необходима добрая воля противоположной стороны.
Однако, имея горький опыт Иловайска, можно сказать, что в этом вопросе нужна какая-то миротворческая третья сторона, которая возьмет на себя ответственность и присоединится к гарантиям безопасности выведения гарнизона из Мариуполя.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему Путин отказался от штурма Азовстали и действительно ли российские войска покинут завод.