Вывод гарнизона из Мариуполя — Грабский сравнил это с горьким опытом Иловайска

Утренние сводки Генштаба ВСУ сообщают, что наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Речь идет, очевидно, об анонсированном масштабном наступлении на востоке.

Военный эксперт Сергей Грабский наметил карту боевых действий и пути наступления России.

Безусловно, полномасштабное наступление на востоке Украины уже началось. Однако следует понимать логику такой наступательной операции, которая обычно начинается с массированных ракетно-артиллерийских и авиационных ударов.

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С началом наземной фазы осуществляется наступление с целью определить очерки линии обороны противника. Так пишут в книгах, и именно так поступают русские войска.

Противник пытается найти слабые места в нашей обороне. Но пока это не удается.

О “решающих семи днях”

Мы находимся в такой фазе противостояния, что у нас каждая минута решающая.

Мы выходим в ситуацию, когда противник постепенно вводит все, что у него есть.

Кроме того, враг вкладывает в это мощный наступательный порыв. В зависимости от того, как будет решен вопрос на Донбассе, будет развиваться и дальнейшая ситуация.

О выводе гарнизона из Мариуполя

Такой план всегда существует, но для этого необходима добрая воля противоположной стороны.

Однако, имея горький опыт Иловайска, можно сказать, что в этом вопросе нужна какая-то миротворческая третья сторона, которая возьмет на себя ответственность и присоединится к гарантиям безопасности выведения гарнизона из Мариуполя.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему Путин отказался от штурма Азовстали и действительно ли российские войска покинут завод.