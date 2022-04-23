Вивід гарнізону з Маріуполя — Грабський порівняв це з гірким досвідом Іловайська

Ранкові зведення Генштабу ЗСУ повідомляють, що найбільша активність ворога спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Йдеться, очевидно, про анонсований масштабний наступ на сході.

Військовий експерт Сергій Грабський окреслив карту бойових дій та шляхи наступу Росії.

Безумовно, повномасштабний наступ на сході України вже розпочався. Проте потрібно розуміти логіку такої наступальної операції, яка зазвичай починається з масованих ракетно-артилерійських та авіаційних ударів.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

З початком наземної фази проводиться наступ з метою визначити нариси лінії оборони супротивника. Так пишуть у книжках, і так само діють російські війська.

Противник намагається знайти слабкі місця у нашій обороні. Але поки йому це не вдається.

Про “вирішальні сім днів”

Ми перебуваємо у такій фазі протистояння, що у нас кожна хвилина є вирішальною.

Ми виходимо в ситуацію, коли противник поступово вводить все, що він має.

Крім того, ворог вкладає у це сильний наступальний порив. Відповідно до того, як вирішиться питання на Донбасі, розвиватиметься і подальша ситуація.

Про вивід гарнізону з Маріуполя

Такий план завжди існує, але для цього потрібна добра воля протилежної сторони.

Проте, маючи гіркий досвід Іловайська, можна сказати, що у цьому питанні потрібна якась миротворча третя сторона, яка візьме на себе відповідальність і долучиться для гарантій безпеки виведення гарнізону з Маріуполя.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому Путін відмовився від штурму Азовсталі та чи насправді російські війська полишать завод.