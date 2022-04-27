Поранені помруть, а живі – загинуть в бою: Сергій Волина просить вивезти людей з Маріуполя

Тимчасово виконуючий обов’язки командира 36 окремої бригади морської піхоти Сергій Волинський (Волина) записав звернення із заблокованого Маріуполя.

Він знову нагадав про прохання захисників міста застосувати процедуру extraction.

Сергій Волинський привів у приклад операцію в Дюнкерку в 1940-му році, коли військові Британії та Франції були оточені німецькими військами та заблоковані в районі міста Дюнкерк.

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Тоді у ході рятувальної операції були евакуйовані понад 300 тисяч французьких та британських солдатів, а Вінстон Черчилль назвав цей порятунок справжнім дивом.

Зараз не 1940 рік, зараз — 2022. Люди тут просто загинуть. Поранені помруть, а живі — загинуть в бою.

Сергій Волинський наголосив, що цивільні у Маріуполі гинуть разом з військовими в бункерах, приватних будинках та багатоповерхівках, де їх просто розстрілюють.

На заводі Азовсталь наразі перебуває вже понад 600 поранених військових і цивільних, а через блокаду у них немає медикаментів і нормальних умов, щоб лікуватися.

Проте захисники Маріуполя все ж таки сподіваються на допомогу світових лідерів та дипломатів.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Сергій Грабський пояснив, за яких умов можливий вивід гарнізону з Маріуполя.