Чим довше стоїмо ми, тим легше нашій армії по всій країні: звернення від заступника командира полку Азов

Ситуація у Маріуполі досі жахлива. Люди, що стали заручниками російської люті, існують на межі життя. Заступник командира полку Азов Святослав Паламар звернувся до українців з приводу ситуації у Маріуполі.

— Чергова ніч під фосфорними бомбами. 50 авіаударів, ракети, артилерія і все, що може використати варвар проти людства.

Хто може відповісти, чому ми сам-на-сам проти авіації та кораблів, проти артилерії, яка, не зупиняючись, працює уже 64 роки? Бо Маріуполь — це день за рік.

Паламар запитує: хто дав час Москві приховати злочини в Маріуполі? Злочини, масштаби яких боїться усвідомити весь світ.

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Ви питаєте, як ми. Ви чуєте: тримаємось, виконуємо наказ, важко. Солдати з честю воюють і тримають оборону. Бо для українських солдатів слова і дія — це одне й те саме. Тому нам важко усвідомити, що нам обіцяють, але не виконують обіцяного.

Заступник командира полку каже, що змушений дзвонити до матері одного з тих героїв, що загинув у шпиталі під авіанальотами від поранень повільно, і говорити, що її син не мучився та помер швидко.

— Я не кажу, що нам не допомагали. Не шукаю винних, не критикую. Я дякую суспільству за підтримку, бо без вас про явище Азовсталі, напевно, не говорили б.

Ми чуємо — тримайтесь. Але скільки ще?

За підрахунками, що озвучив Святослав Паламар, на війні Росія втратила $1 111 200 180. За ці кошти можна було побудувати 163 школи, 273 дитсадків, 12 госпіталів, 32 пологових будинки або 82 аптеки. І це йдеться лише за Маріуполь, а не за Україну загалом.

Але Росія витратила ці гроші на продовження війни проти українців.

Повне відеозвернення заступника командира полку Азов Святослава Паламаря дивіться на сайті Вікна. Детальніше про гуманітарну ситуацію у місті Маріуполь читайте у матеріалі.