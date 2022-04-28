Путіну начхати на європейське право: як Україна готується отримати репарації

Російські ракети зруйнували будинки, культурні пам’ятки та цілі міста і продовжують це робити. На їхнє відновлення вже необхідно близько $600 млрд.

Україна чекає від Росії репарацій, проте поведінка країни-агресора вказує на повну байдужість і демонструє, що добровільно відшкодовувати Росія нічого не буде.

Що таке репарації

Репарації — це повне або часткове відшкодування збитків державі, на яку було здійснено напад.

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Щоб отримати ці гроші від Росії, потрібна мирова угода або рішення судів чи Радбезу. Міжнародний суд ООН уже відкрив кримінальне провадження за позовом України проти Росії.

Проте не схоже, що Путін так просто поступиться. Тому Україна разом із союзниками вже зараз шукає альтернативні варіанти, щоб виплати репарацій не затягнулися на десятиріччя.

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Способи:

Податок за війну

Україна закликає європейських союзників уже зараз запровадити податок за війну на експорт енергоресурсів Росії, а отримані кошти відправляти на відновлення України.

Подібний прецедент в історії вже був. Проте Ірак відшкодовував Кувейту лише 15% необхідної суми репарації, й навіть це збирали упродовж десятиріч.

Для того щоб не опинитися у схожій ситуації, Україна просить ЄС уже зараз не переказувати ці кошти Росії напряму, а заморозити їх на спеціальному рахунку.

Щоб після перемоги певна сума коштів для репарацій була вже накопичена.

Росія пристане на такі умови, оскільки в іншому разі їй нікуди буде подіти значні обсяги газу.

Арешт яхт, вілл та активів РФ в Європі

Євросоюз уже заарештував активи наближених до Путіна росіян на суму 35 млрд євро. А в США заморожені золотовалютні резерви Росії на $300 млрд.

Зараз триває пошук механізму, як у разі відмови Путіна добровільно виплачувати відшкодування легально передати Україні ці заморожені активи.

Росія змушує ухвалювати революційні рішення.

Для розв’язання цього питання в США навіть розробили спеціальне законодавство, що можуть взяти за приклад інші країни.

А поки що Німеччина та США готові робити все для повної перемоги України над агресором. Нарешті там зрозуміли реальні апетити Росії та повірили в перемогу України.