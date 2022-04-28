Путину наплевать на европейское право: как Украина готовится получить репарации

Российские ракеты разрушили дома, культурные достопримечательности и целые города и продолжают это делать. На их восстановление уже требуется около $600 млрд.

Украина ждет от России репараций, однако поведение страны-агрессора указывает на полное безразличие и демонстрирует, что добровольно возмещать Россия ничего не будет.

Что такое репарации

Репарации — это полное или частичное возмещение ущерба государству, на которое было совершено нападение.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Чтобы получить эти деньги от России, нужно мировое соглашение, решение судов или Совбеза. Международный суд ООН уже открыл уголовное производство по иску Украины против России.

Однако не похоже, что Путин так просто уступит. Поэтому Украина вместе с союзниками уже сейчас ищет альтернативные варианты, чтобы выплаты репараций не затянулись на десятилетия.

Читать по теме Генсек ООН в Киеве: что известно о встрече Гутерриша и Зеленского Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве.

Способы:

Налог за войну

Украина призывает европейских союзников уже сейчас ввести налог за войну на экспорт энергоресурсов России, а полученные средства отправлять на восстановление Украины.

Такой прецедент в истории уже был. Однако Ирак возмещал Кувейту только 15% от необходимой суммы репарации, и даже это собирали в течение десятилетий.

Для того чтобы не оказаться в похожей ситуации, Украина просит ЕС уже сейчас не переводить эти средства России на прямую, а заморозить их на специальном счёте.

Чтобы после победы определенная сумма средств для репараций была уже накоплена.

Россия согласится на такие условия, поскольку в другом случае ей некуда будет девать значительные объемы газа.

Арест яхт, вилл и активов РФ в Европе

Евросоюз уже арестовал активы у приближенных к Путину россиян на сумму 35 млрд евро. А в США заморожены золотовалютные резервы России на $300 млрд.

Сейчас идет поиск механизма, как в случае отказа Путина добровольно выплачивать возмещение, легально передать Украине эти замороженные активы.

Россия вынуждает принимать революционные решения.

Для решения этого вопроса в США даже разработали специальное законодательство, которое могут взять в качестве примера другие страны.

А пока Германия и США готовы делать все для полной победы Украины над агрессором. Наконец-то там поняли реальные аппетиты России и поверили в победу Украины.