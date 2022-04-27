Світ

Генсек ООН у Києві: що відомо про зустріч Гутерреша і Зеленського

Олена Яковлєва, редакторка сайту 27 Квітня 2022, 20:36
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