Генсек ООН у Києві: що відомо про зустріч Гутерреша і Зеленського

Сьогодні, 27 квітня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Києва задля зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Я прибув в Україну після відвідин Москви. Ми продовжимо нашу роботу щодо розширення гуманітарної підтримки та забезпечення евакуації мирного населення із зон конфлікту. Чим швидше закінчиться ця війна, тим краще для України, Росії та світу.

Про це Гутерреш написав у своєму Twitter.

Напередодні генсек відвідав Москву. За результатами тет-а-тет зустрічі з Путіним ООН зробило заяву про те, що президент РФ дав “принципову згоду” на участь ООН та Міжнародного Червоного Хреста в евакуації мирних жителів із заводу Азовсталь у Маріуполі.

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Утім згодом речник Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що ніяких конкретних домовленостей між Путіним та Гутеррешем так і не було.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш з перших днів повномасштабної війни засуджує злочинні дії Росії та закликає припинити вогонь шляхом мирних переговорів. Він був ініціатором чотириденного Великоднього перемир’я, проте РФ відхилила цю пропозицію, продовжуючи обстрілювати мирні українські міста ще з більшою жорстокістю.

Народ України не може винести насильства, завданого їм. Нам зараз потрібно заглушити зброю та прискорити переговори щодо миру, — написав Гутерреш у Twitter.

Учора, 26 квітня, відбулося засідання міністрів оборони 40 країн світу на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Там говорили про надання військової допомоги для України. На ній був присутній український міністр оборони Олексій Резніков.

За результатами засідання було погоджено виділення фінансової допомоги Україні від США та танків Гепард від Німеччини.