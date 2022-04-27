Генсек ООН в Киеве: что известно о встрече Гутерриша и Зеленского

Сегодня, 27 апреля, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Я прибыл в Украину после посещения Москвы. Мы продолжим работу по расширению гуманитарной поддержки и обеспечению эвакуации мирного населения из зон конфликта. Чем быстрее закончится эта война, тем лучше для Украины, России и мира.

Об этом Гутерриш написал в своем Twitter.

Накануне генсек посетил Москву. По результатам тет-а-тет встречи с Путиным ООН сделало заявление о том, что президент РФ дал “принципиальное согласие” на участие ООН и Международного Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода Азовсталь в Мариуполе.

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Впрочем, позже спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что никаких конкретных договоренностей между Путиным и Гутерришем так и не было.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш с первых дней полномасштабной войны осуждает преступные действия России и призывает прекратить огонь путем мирных переговоров. Он был инициатором четырехдневного Пасхального перемирия, однако РФ отклонила это предложение, продолжая обстреливать мирные украинские города с еще большей жестокостью.

Народ Украины не может вынести насилия, причиненного им. Нам сейчас нужно заглушить оружие и ускорить переговоры о мире, — написал Гутерриш в Twitter.

Вчера, 26 апреля, состоялось заседание министров обороны 40 стран мира на авиабазе Рамштайн в Германии. Там говорили о предоставлении военной помощи для Украины. На ней присутствовал украинский министр обороны Алексей Резников.

По результатам заседания согласовано выделение финансовой помощи Украине от США и танков Гепард от Германии.