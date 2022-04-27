Мир

Генсек ООН в Киеве: что известно о встрече Гутерриша и Зеленского

Елена Яковлева, редактор сайта 27 апреля 2022, 20:36
Генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся із Зеленським - результати зустрічі

Больше видео
Велика Британія скасувала мито та квоти на українські товари
Херсонские помидоры и не только — на какие украинские товары Британия отменила пошлины и как это повлияет на обе страны
0:05:25
Допомога Україні від США та Німеччини
Лед тронулся: Германия и США выделяют беспрецедентную помощь Украине
Придністров'я
Взрывы в Тирасполе, паника, пробки на границах — что происходит в непризнанном Приднестровье
0:05:14
Реакція французів на перемогу Макрона - розповідає Ірена Карпа
Ирэна Карпа о настроениях французов после президентских выборов — удалось ли Украине удержать фокус внимания
Смотреть больше

Последние видео
Володимир Зеленський

Готовится важное решение Евросоюза — новое обращение Зеленского
0:02:29
Патріотичні футболки в Ужгороді
“Добрый вечер, мы из Украины!” на футболке: как в Ужгороде собирают средства на армию
Генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся із Зеленським - результати зустрічі
Генсек ООН в Киеве: что известно о встрече Гутерриша и Зеленского
Яніна Соколова
Путин взял Россию в заложники: Янина Соколова о российской пропаганде
втеча з херсонщини
На велосипедах, тачках и лодках: как люди из Херсона бегут от фейкового референдума
0:03:06
Як з Маріуполя рятувалися підопічні Центру матері та дитини
Вражеские блокпосты в каждом селе и на перекрестках: как из Мариуполя спасались подопечные Центра матери и ребенка
0:03:57
Дерусифікація України - зносять пам'ятники та перейменовують вулиці
Путин увидит настоящую дерусификацию Украины: наши города освобождаются от удушливого прошлого
0:03:29
Робота українських театрів під час війни
Когда-то экзотика, а сегодня — обыденность: как проходят театральные представления в бомбоубежищах
Велика Британія скасувала мито та квоти на українські товари
Херсонские помидоры и не только — на какие украинские товары Британия отменила пошлины и как это повлияет на обе страны
0:00:16
Мирний мітинг у Херсоні
В Херсоне оккупанты разогнали мирный митинг светошумовыми гранатами, есть раненные
Больше видео
Патріотичні футболки в Ужгороді
Читать дальше
“Добрый вечер, мы из Украины!” на футболке: как в Ужгороде собирают средства на армию
Яніна Соколова
Читать дальше
Путин взял Россию в заложники: Янина Соколова о российской пропаганде

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь