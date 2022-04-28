Чем дольше мы стоим, тем легче нашей армии по всей стране: обращение заместителя командира полка Азов

Ситуация в Мариуполе до сих пор ужасная. Люди, ставшие заложниками русской ярости, существуют на грани жизни. Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар обратился к украинцам относительно ситуации в Мариуполе.

— Очередная ночь под фосфорными бомбами. 50 авиаударов, ракеты, артиллерия и все, что может использовать варвар против человечества.

Кто может ответить, почему мы один на один против авиации и кораблей, против артиллерии, которая, не останавливаясь, работает уже 64 года? Потому что Мариуполь — это день за год.

Паламар спрашивает: кто дал время Москве скрыть преступления в Мариуполе? Преступления, масштаб которых боится осознать весь мир.

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Вы спрашиваете, как мы. Вы слышите — держимся, выполняем приказ, тяжело. Солдаты с честью сражаются и держат оборону. Потому что для украинских солдат слова и действие — это одно и то же. Поэтому нам трудно понять, что нам обещают, но не выполняют обещанное.

Заместитель командира полка говорит, что вынужден звонить матери одного из тех героев, который погиб в госпитале под авианалётами от ранений медленно, и говорить, что ее сын не мучился и умер быстро.

— Я не говорю, что нам не помогали. Не ищу виновных, не критикую. Я благодарю общество за поддержку, потому что без вас о явлении Азовстали, наверное, не говорили бы.

Мы слышим — держитесь. Но сколько еще?

По подсчетам, озвученным Святославом Паламарем, на войне Россия потеряла $1 111 200 180. За эти средства можно было построить 163 школы, 273 детсада, 12 госпиталей, 32 роддома или 82 аптеки. И это речь идет только за Мариуполь, а не за Украину в целом.

Но Россия потратила эти деньги на продолжение войны против украинцев.

Полное видеообращение заместителя командира полка Азов Святослава Паламаря смотрите на сайте Вікна.

Подробнее о гуманитарной ситуации в городе Мариуполь читайте в материале.