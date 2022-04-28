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Условия для операций средневековые — лейтенант рассказала правду о тяжелой ситуации в Мариуполе

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 28 апреля 2022, 08:00
Ситуація в Маріуполі 27.04.2022 - медики на Азовсталі працюють в нелюдських умовах

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