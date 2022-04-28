Условия для операций средневековые — лейтенант рассказала правду о тяжелой ситуации в Мариуполе

Сейчас на заводе Азовсталь в Мариуполе находятся 36 бригада морпехов, полк Азов, другие подразделения и мирные мариупольцы — более 600 раненых. Из-за русской блокады города у них нет медикаментов, нормальных условий для лечения, еды и воды!

Лейтенант с позывным Нава, которая сейчас на Азовстали, рассказала об очень тяжелой ситуации на заводе. Поскольку россияне глушат связь в городе, пообщаться с ней удалось голосовыми сообщениями в мессенджере. Далее подаем прямую речь.

— Россияне целенаправленно били с самого начала по машинам медицинской помощи. Госпиталь в осаде работает в ужасных условиях под постоянными обстрелами российской авиации и артиллерии.

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Условия проведения операций здесь, можно сказать, средневековые. Часто врачам приходится оперировать под светом обычного фонарика.

Медиков и медсестер не хватает — среди них уже есть и трехсотые, и двухсотые. Что говорить, они работают круглосуточно.

Катастрофически не хватает и медикаментов: обезболивающих, препаратов для наркоза, антибиотиков. Поэтому раненые даже после успешной операции имеют высокие риски получить сепсис, гангрену, перитониты и т.д.

Раненых воинов и мирных людей фактически нечем кормить. Кончается и вода.

Бойцов привозят в полевой госпиталь с оторванными конечностями, осколочными и пулевыми ранениями. Их приходится оперировать в бесчеловечных условиях.

Многим здесь нет возможности помочь, ведь для восстановления нужна эвакуация в нормальное медицинское учреждение. А в этих условиях многие просто умирают.

Хочется добавить слова нашего медика: “Многие бойцы чувствуют себя действительно преданными за свою же преданность, а так не должно быть. Украина не должна бросать своих героев“.

Уже больше двух месяцев мариупольцы скрываются в бомбоубежищах комбината Азовсталь, который беспощадно разрушают россияне. Там находятся не менее 1 000 гражданских лиц.

Это семьи с маленькими детьми и стариками, а еще раненые бойцы. Но, несмотря на сверхсложные условия, Азовцы привозят гуманитарную помощь детям. Смотри, что рассказывают маленькие герои.