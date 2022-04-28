Условия для операций средневековые — лейтенант рассказала правду о тяжелой ситуации в Мариуполе

Сейчас на заводе Азовсталь в Мариуполе находятся 36 бригада морпехов, полк Азов, другие подразделения и мирные мариупольцы — более 600 раненых. Из-за русской блокады города у них нет медикаментов, нормальных условий для лечения, еды и воды!
Лейтенант с позывным Нава, которая сейчас на Азовстали, рассказала об очень тяжелой ситуации на заводе. Поскольку россияне глушат связь в городе, пообщаться с ней удалось голосовыми сообщениями в мессенджере. Далее подаем прямую речь.
— Россияне целенаправленно били с самого начала по машинам медицинской помощи. Госпиталь в осаде работает в ужасных условиях под постоянными обстрелами российской авиации и артиллерии.
Условия проведения операций здесь, можно сказать, средневековые. Часто врачам приходится оперировать под светом обычного фонарика.
Условия проведения операций здесь, можно сказать, средневековые. Часто врачам приходится оперировать под светом обычного фонарика.
Медиков и медсестер не хватает — среди них уже есть и трехсотые, и двухсотые. Что говорить, они работают круглосуточно.
Фото: Nava / Facebook
Катастрофически не хватает и медикаментов: обезболивающих, препаратов для наркоза, антибиотиков. Поэтому раненые даже после успешной операции имеют высокие риски получить сепсис, гангрену, перитониты и т.д.
Раненых воинов и мирных людей фактически нечем кормить. Кончается и вода.
Раненых воинов и мирных людей фактически нечем кормить. Кончается и вода.
Бойцов привозят в полевой госпиталь с оторванными конечностями, осколочными и пулевыми ранениями. Их приходится оперировать в бесчеловечных условиях.
Многим здесь нет возможности помочь, ведь для восстановления нужна эвакуация в нормальное медицинское учреждение. А в этих условиях многие просто умирают.
Хочется добавить слова нашего медика: “Многие бойцы чувствуют себя действительно преданными за свою же преданность, а так не должно быть. Украина не должна бросать своих героев“.
Уже больше двух месяцев мариупольцы скрываются в бомбоубежищах комбината Азовсталь, который беспощадно разрушают россияне. Там находятся не менее 1 000 гражданских лиц.
Это семьи с маленькими детьми и стариками, а еще раненые бойцы. Но, несмотря на сверхсложные условия, Азовцы привозят гуманитарную помощь детям. Смотри, что рассказывают маленькие герои.