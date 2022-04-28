Умови для операцій середньовічні — лейтенантка розповіла правду про тяжку ситуацію в Маріуполі

Зараз на заводі Азовсталь у Маріуполі перебувають 36 бригада морпіхів, полк Азов, інші підрозділи та мирні маріупольці — загалом понад 600 поранених. Через російську блокаду міста в них немає медикаментів, нормальних умов для лікування, їжі та води!

Лейтенантка полку Азов з позивним Нава розповіла про дуже тяжку ситуацію на заводі. Оскільки росіяни глушать зв’язок у місті, поспілкуватися з нею вдалося голосовими повідомленнями у месенджері. Далі подаємо пряму мову.

— Росіяни цілеспрямовано били із самого початку по машинах медичної допомоги. Госпіталь в облозі працює в жахливих умовах під постійними обстрілами російської авіації та артилерії.

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Умови для проведення операцій тут, можна сказати, середньовічні. Часто лікарям доводиться оперувати під світлом звичайного ліхтаря.

Медиків і медсестер не вистачає — серед них вже є і трьохсоті, і двохсоті. Що казати, вони працюють цілодобово.

Катастрофічно не вистачає й медикаментів: знеболювальних, препаратів для наркозу, антибіотиків тощо. Через це поранені навіть після успішної операції мають високі ризики отримати сепсис, гангрену, перитоніти й таке інше.

Поранених воїнів та мирних людей фактично нічим годувати. Закінчується й вода.

Бійців привозять у польовий шпиталь з відірваними кінцівками, осколковими та кульовими пораненнями. Їх доводиться оперувати в нелюдських умовах.

Багатьом тут немає можливості допомогти, адже для відновлення потрібна евакуація в нормальний медичний заклад. А в цих умовах багато хто просто вмирає.

Хочеться додати слова нашого медика: “Багато хто з бійців відчуває себе дійсно зрадженим за свою відданість, а так не має бути. Україна не має кидати своїх героїв”.

Уже понад два місяці маріупольці переховуються в бомбосховищах комбінату Азовсталь, який нещадно руйнують росіяни. Там перебувають щонайменше 1 000 цивільних осіб.

Це родини з маленькими дітками та людьми похилого віку, а ще поранені бійці. Та попри надскладні умови Азовці привозять гуманітарну допомогу дітям. Дивися, що розповідають маленькі герої.