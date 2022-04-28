Люди
Ексклюзив

Умови для операцій середньовічні — лейтенантка розповіла правду про тяжку ситуацію в Маріуполі

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 28 Квітня 2022, 08:00
Умови для операцій середньовічні — лейтенантка розповіла правду про тяжку ситуацію в Маріуполі

Більше відео
буча
Мамо, я буду дуже довго жити — ким був загиблий чоловік на велосипеді в Бучі, чиє фото облетіло світ
втеча з херсонщини
На велосипедах, тачках та човнах: як люди з Херсонщини тікають від фейкового референдуму
0:02:25
Великдень на Чернігівщині - ситуація в області 24.04.2022
Цьогоріч не радісно — як бабуся на Чернігівщині зустрічає свято у зруйнованому окупантами селі
0:10:13
Ситуація в Маріуполі 23.04 - АЗОВці привозять гуманітарну допомогу в бомбосховище Азовсталі
Супергерої нашого часу: як АЗОВці піклуються про дітей, які перебувають у підвалах Азовсталі
Дивитись більше

Останні відео
Репарації Росії

Путіну начхати на європейське право: як Україна готується отримати репарації
0:03:18
Дитячий табір для переселенців в Івано-Франківську
Ігри, прогулянки та психологічна терапія — у Франківську працює табір для дітей-переселенців
Умови для операцій середньовічні — лейтенантка розповіла правду про тяжку ситуацію в Маріуполі
Умови для операцій середньовічні — лейтенантка розповіла правду про тяжку ситуацію в Маріуполі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 квітня
Гробки 2022
Традиції понад усе: коли поминальні дні в Україні у 2022 році та як їх варто проводити
буча
Мамо, я буду дуже довго жити — ким був загиблий чоловік на велосипеді в Бучі, чиє фото облетіло світ
0:03:14
Сергій Волина
Поранені помруть, а живі – загинуть в бою: Сергій Волина просить вивезти людей з Маріуполя
Звернення Зеленського вночі 2 квітня
Готується важливе рішення Євросоюзу — нове звернення Зеленського
0:02:29
Патріотичні футболки в Ужгороді
“Доброго вечора, ми з України!” на футболці: як в Ужгороді збирають кошти на армію
Генсек ООН Антоніу Гутерреш зустрівся із Зеленським - результати зустрічі
Генсек ООН у Києві: що відомо про зустріч Гутерреша і Зеленського
Більше відео
Дитячий табір для переселенців в Івано-Франківську
Читати далі
Ігри, прогулянки та психологічна терапія — у Франківську працює табір для дітей-переселенців
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 квітня
Читати далі
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 28 квітня

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь