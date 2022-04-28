Умови для операцій середньовічні — лейтенантка розповіла правду про тяжку ситуацію в Маріуполі

Зараз на заводі Азовсталь у Маріуполі перебувають 36 бригада морпіхів, полк Азов, інші підрозділи та мирні маріупольці — загалом понад 600 поранених. Через російську блокаду міста в них немає медикаментів, нормальних умов для лікування, їжі та води!
Лейтенантка полку Азов з позивним Нава розповіла про дуже тяжку ситуацію на заводі. Оскільки росіяни глушать зв’язок у місті, поспілкуватися з нею вдалося голосовими повідомленнями у месенджері. Далі подаємо пряму мову.
— Росіяни цілеспрямовано били із самого початку по машинах медичної допомоги. Госпіталь в облозі працює в жахливих умовах під постійними обстрілами російської авіації та артилерії.
Умови для проведення операцій тут, можна сказати, середньовічні. Часто лікарям доводиться оперувати під світлом звичайного ліхтаря.
Умови для проведення операцій тут, можна сказати, середньовічні. Часто лікарям доводиться оперувати під світлом звичайного ліхтаря.
Медиків і медсестер не вистачає — серед них вже є і трьохсоті, і двохсоті. Що казати, вони працюють цілодобово.
Фото: Nava / Facebook
Катастрофічно не вистачає й медикаментів: знеболювальних, препаратів для наркозу, антибіотиків тощо. Через це поранені навіть після успішної операції мають високі ризики отримати сепсис, гангрену, перитоніти й таке інше.
Поранених воїнів та мирних людей фактично нічим годувати. Закінчується й вода.
Поранених воїнів та мирних людей фактично нічим годувати. Закінчується й вода.
Бійців привозять у польовий шпиталь з відірваними кінцівками, осколковими та кульовими пораненнями. Їх доводиться оперувати в нелюдських умовах.
Багатьом тут немає можливості допомогти, адже для відновлення потрібна евакуація в нормальний медичний заклад. А в цих умовах багато хто просто вмирає.
Хочеться додати слова нашого медика: “Багато хто з бійців відчуває себе дійсно зрадженим за свою відданість, а так не має бути. Україна не має кидати своїх героїв”.
Уже понад два місяці маріупольці переховуються в бомбосховищах комбінату Азовсталь, який нещадно руйнують росіяни. Там перебувають щонайменше 1 000 цивільних осіб.
Це родини з маленькими дітками та людьми похилого віку, а ще поранені бійці. Та попри надскладні умови Азовці привозять гуманітарну допомогу дітям. Дивися, що розповідають маленькі герої.