Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 1 травня

Розкрадачка гробниць вже в Україні. Можливо, вона почула про велику кількість знищених окупантів і подумала, що тут може бути щось цікаве. Однак найімовірніше вона, як і всі українські дівчата, просто довго заглядалась на хлопців із ЗСУ та приїхала побачити їх на власні очі.

Однак як світовій зірці Анджеліні Джолі, так і іншим мирним жителям України варто обирати плавильний та безпечний шлях для досягнення свого пункту призначення.

У цьому допоможе Генштаб ЗСУ, який щоденно сповіщає нас про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Як змінювалась карта бойових дій в Україні

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 1 травня 2022 року

Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України та наступальні дії у Східній операційній зоні.

На Слобожанському напрямку угруповання військ противника продовжує завдавати авіаційних ударів та артилерійських обстрілів по місту Харкову.

На Ізюмському напрямку окупанти, силами окремих підрозділів здійснюють спроби наступу у напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

Противник нарощує систему протиповітряної оборони, веде повітряну розвідку позицій підрозділів Збройних Сил України із застосуванням БПЛА у районах населених пунктів Велика Комишуваха, Іванівка, Червоне, Курулька, Довгеньке, Нова Дмитрівка та Барвінкове.

На Донецькому напрямку ворог веде активні бойові дії практично вздовж всієї лінії зіткнення. Не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій Українських захисників.

Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та, імовірно, здійснення подальшого наступу на Лиман, Слов’янськ та Барвінкове.

На Маріупольському напрямку ворог продовжив завдавати авіаційних ударів по місту Маріуполь. Основні зусилля зосереджено на блокуванні підрозділів Сил оборони в районі заводу “Азовсталь”.

На Запорізькому напрямку противник проводить перегрупування, здійснює нарощування підрозділів артилерії з метою продовження наступу.

На Таврійському напрямку ворог продовжує демонстративні дії з метою недопущення перекидання підрозділів наших військ на інші напрямки, поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

На Південнобузькому напрямку окупанти ведуть бойові дії з метою покращення свого тактичного положення. Ворог продовжує перегрупування підрозділів, вживає заходів щодо поповнення запасів.

На Миколаївському напрямку ворог продовжує спроби вогневого ураження позицій наших військ.

Тривають підготовчі заходи противника до здійснення наступу та виходу на адміністративний кордон Херсонської області.

На Бессарабському напрямку окупанти розповсюджують дезінформацію щодо загрози населенню Придністровського регіону Республіки Молдова з боку України.

На Сіверському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли підрозділів наших військ та інфраструктури у прикордонних з РФ районах України.

Російські окупанти завдають ракетно-бомбових ударів та здійснюють артилерійські обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових районів у населених пунктах Запорізької, Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської областей.

У результаті наступу підрозділів Сил оборони України на Харківщині було відновлено контроль над населеними пунктами Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до українців та світу. Він попередив, що роботи попереду ще дуже багато, але український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву.