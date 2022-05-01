Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 1 мая

Расхитительница гробниц уже в Украине. Возможно, она услышала о большом количестве уничтоженных оккупантов и подумала, что здесь может быть что-то интересное. Однако вероятнее всего она, как и все украинские девушки, просто долго заглядывалась на ребят из ВСУ и приехала увидеть их своими глазами.

Однако как мировой звезде Анджелине Джоли, так и другим мирным жителям Украины следует выбирать плавильный и безопасный путь для достижения своего пункта назначения.

В этом поможет Генштаб ВСУ, ежедневно извещающий нас о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 мая

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Как менялась карта боевых действий в Украине

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 1 мая 2022 года

Враг продолжает ведение полномасштабной вооруженной агрессии против Украины и наступательные действия в Восточной операционной зоне.

На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает наносить авиационные удары и артиллерийские обстрелы по городу Харькову.

На Изюмском направлении оккупанты, силами отдельных подразделений предпринимают попытки наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

Противник наращивает систему противовоздушной обороны, ведет воздушную разведку позиций подразделений Вооруженных сил Украины с применением БПЛА в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Ивановка, Красное, Курулько, Довгенькое, Новая Дмитровка и Барвенково.

На Донецком направлении враг ведет активные боевые действия практически вдоль всей линии столкновения. Не прекращаются авиационные удары и артиллерийские обстрелы позиции Украинских защитников.

Основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Северодонецком, Попаснянском и Кураховском направлениях с целью взятия под полный контроль населенных пунктов Рубежное, Попасная и предположительно осуществление дальнейшего наступления на Лиман, Славянск и Барвенково.

На Мариупольском направлении враг продолжил наносить авиационные удары по городу Мариуполь. Основные усилия сосредоточены на блокировании подразделений Сил обороны в районе завода Азовсталь.

На Запорожском направлении противник проводит перегруппировку, осуществляет наращивание подразделений артиллерии с целью продолжения наступления.

На Таврическом направлении враг продолжает демонстративные действия с целью недопущения переброски подразделений наших войск на другие направления.

На Южнобужском направлении оккупанты ведут боевые действия с целью улучшения своего тактического положения. Враг продолжает перегруппировку подразделений, принимает меры по пополнению запасов.

На Николаевском направлении враг продолжает попытки огневого поражения позиций наших войск.

Продолжаются подготовительные меры противника по осуществлению наступления и выхода на административную границу Херсонской области.

На Бессарабском направлении оккупанты распространяют дезинформацию относительно угрозы населению Приднестровского региона Республики Молдова со стороны Украины.

На Северском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и инфраструктуры в приграничных с РФ районах Украины.

Российские оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары и осуществляют артиллерийские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры и жилых районов в населенных пунктах Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

В результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прилесное.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинцам и миру. Он предупредил, что работы впереди очень много, но украинский флаг вернется повсюду, где он должен быть по праву.