Украинское знамя вернется повсюду, где оно должно быть по праву — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинцам и миру на 65 сутки войны против России.

– Впереди еще очень много работы. Оккупанты до сих пор на нашей земле до сих пор не признают очевидного провала своей так называемой операции.

Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать оккупантов. И мы это сделаем. Украина будет свободной.

Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, и Мелитополь, и Бердянск, и Днепрорудное и все другие временно оккупированные города и общины, в которых оккупанты притворяются сейчас якобы “хозяевами”.

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Украинское знамя вернется повсюду, где оно должно быть по праву. Вернется вместе с нормальной жизнью, которую Россия просто не способна обеспечить даже на своей собственной территории, — говорит президент.

Главное из обращения Зеленского 30 апреля:

Сегодня мы отметили День пограничника. С первых дней войны – и не только с 24 февраля, но и с 2014 – они храбро обороняют Украину. 340 пограничников – наших героев. Имел честь вручить государственные награды пограничникам, отличившимся в боях за Украину.

Оккупанты собирают еще дополнительные силы для новых атак против наших военных на востоке страны. Нагнали подкрепление в Харьковской области, пытаются усилить давление на Донбассе.

Наши защитники уничтожили более тысячи российских танков. Почти двести российских самолетов. Почти две с половиной тысячи бронированных боевых машин.

Сегодня оккупанты снова били ракетами по Днепропетровской области, по Одессе. Снова и снова российские войска доказывают, что одесситы – такие же враги для России, как и все остальные украинцы. Уничтожена взлетная полоса одесского аэропорта.

В ближайшее время ожидаем решения по нефтяным ограничениям против России. Настаиваем на том, что справедливой частью санкций в отношении российской нефти должно быть и блокирование любых попыток России обойти ограничения из-за продажи так называемых “нефтяных смесей”. Если любая компания или государство будет помогать России торговать нефтью, она также должна получить санкции.

Говорил сегодня с президентом Франции Эммануэлем Макроном. О разных направлениях сотрудничества Украины и Франции, прежде всего оборонное. Также о взаимодействии по пути Украины в Европейский Союз.

Также говорил с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Об оборонной поддержке для Украины и других необходимых усилиях для прекращения войны.

Проинформировал Бориса об актуальной ситуации на поле боя в районах активных столкновений и подробно о ситуации на нашем востоке, в Мариуполе, на юге страны. Все лидеры свободного мира знают, что Россия сделала с Мариуполем.

Многие лидеры пытаются помочь спасти наших героических защитников города. Очень подробно об этом говорили и с генеральным секретарем ООН во время его визита в Киев. Делаем все, чтобы эвакуационная миссия из Мариуполя все же свершилась.

Провел переговоры с президентом Швейцарии Кассисом. Поблагодарил за гуманитарную поддержку Украины и украинцев. Обсудили посредническую роль Швейцарии в помощи украинцам, попавшим на территорию России. Предметно обсудили и подготовку к Конференции по послевоенному восстановлению Украины.

Работа гуманитарных штабов уже начата на территории 93 процентов деоккупированных населенных пунктов. Активно производим разминирование освобожденной территории. 69 процентов деоккупированных населенных пунктов – снова с полноценным местным самоуправлением.

Подписал указ о награждении наших защитников – бойцов Национальной гвардии Украины. Государственными наградами отмечены 133 нацгвардейца, из них 11 посмертно.

Полное видео обращение Зеленского 30 апреля:

Напомним, недавно журналист Time описав историю Владимира Зеленского в войне.