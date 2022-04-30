Украинское знамя вернется повсюду, где оно должно быть по праву — вечернее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное обращение к украинцам и миру на 65 сутки войны против России.
– Впереди еще очень много работы. Оккупанты до сих пор на нашей земле до сих пор не признают очевидного провала своей так называемой операции.
Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать оккупантов. И мы это сделаем. Украина будет свободной.
Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать оккупантов. И мы это сделаем. Украина будет свободной.
Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, и Мелитополь, и Бердянск, и Днепрорудное и все другие временно оккупированные города и общины, в которых оккупанты притворяются сейчас якобы “хозяевами”.
Украинское знамя вернется повсюду, где оно должно быть по праву. Вернется вместе с нормальной жизнью, которую Россия просто не способна обеспечить даже на своей собственной территории, — говорит президент.
Напомним, недавно журналист Time описав историю Владимира Зеленского в войне.