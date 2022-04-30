Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до українців та світу на 65 добу війни проти Росії.

– Попереду ще дуже багато роботи. Окупанти досі на нашій землі й досі не визнають очевидного провалу своєї так званої операції.

Ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати окупантів. І ми це зробимо. Україна буде вільною.

Будуть звільнені й Херсон, і Нова Каховка, і Мелітополь, і Бердянськ, і Дніпрорудне і всі інші тимчасово окуповані міста й громади, у яких окупанти вдають із себе зараз нібито “господарів”.

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Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву. Повернеться разом із нормальним життям, яке Росія просто не здатна забезпечити навіть на своїй власній території, — каже президент.

Головне зі звернення Зеленського 30 квітня:

Сьогодні ми відзначили День прикордонника. З перших днів війни – і не тільки з 24 лютого, але й з 2014 року – вони хоробро обороняють Україну. 340 прикордонників – наших героїв. Мав честь вручити державні нагороди прикордонникам, які відзначились в боях за Україну.

Окупанти збирають ще додаткові сили для нових атак проти наших військових на сході країни. Нагнали підкріплення на Харківщину, пробують посилити тиск на Донбасі.

посилити тиск на Донбасі. Наші захисники знищили вже більше тисячі російських танків. Майже двісті російських літаків. Майже дві з половиною тисячі броньованих бойових машин.

Сьогодні окупанти знову били ракетами по Дніпропетровщині, по Одесі. Знову і знову російські війська доводять, що одесити – такі ж вороги для Росії, як і всі інші українці. Знищено злітну смугу одеського аеропорту.

Найближчим часом очікуємо рішення щодо нафтових обмежень проти Росії. Наполягаємо на тому, що справедливою частиною санкцій щодо російської нафти має бути й блокування будь-яких спроб Росії обійти обмеження через продаж так званих “нафтових сумішей”. Якщо будь-яка компанія або держава буде допомагати Росії торгувати нафтою, вона так само повинна отримати санкції.

Говорив сьогодні з президентом Франції Емануелем Макроном. Про різні напрямки співпраці України та Франції, передусім оборонну. Також про взаємодію на шляху України в Європейський Союз.

Також говорив з премʼєр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Про оборонну підтримку для України та інші необхідні зусилля для припинення війни.

Поінформував Бориса про актуальну ситуацію на полі бою в районах активних зіткнень і детально – про ситуацію на нашому сході, в Маріуполі, на півдні країни. Усі лідери вільного світу знають про те, що Росія зробила з Маріуполем.

Багато хто з лідерів намагається допомогти врятувати наших героїчних захисників міста. Дуже детально говорили про це і з генеральним секретарем ООН під час його візиту в Київ. Робимо усе, щоб евакуаційна місія з Маріуполя все ж таки здійснилася.

Провів переговори з президентом Швейцарії Кассісом. Подякував за гуманітарну підтримку України та українців. Обговорили посередницьку роль Швейцарії в допомозі українцям, які потрапили на територію Росії. Предметно обговорили й підготовку до Конференції з післявоєнної відбудови України.

Роботу гуманітарних штабів вже розпочато на території 93 відсотків деокупованих населених пунктів. Активно проводимо розмінування звільненої території. 69 відсотків деокупованих населених пунктів – знову з повноцінним місцевим самоврядуванням.

Підписав указ про нагородження наших захисників – бійців Національної гвардії України. Державними нагородами відзначені 133 нацгвардійці, з них 11 посмертно.

Повне відео звернення Зеленського 30 квітня:

Нагадаємо, раніше журналіст Time описав історію Володимира Зеленського у війні.