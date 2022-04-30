Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву — вечірнє звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський записав чергове звернення до українців та світу на 65 добу війни проти Росії.
– Попереду ще дуже багато роботи. Окупанти досі на нашій землі й досі не визнають очевидного провалу своєї так званої операції.
Ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати окупантів. І ми це зробимо. Україна буде вільною.
Ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати окупантів. І ми це зробимо. Україна буде вільною.
Будуть звільнені й Херсон, і Нова Каховка, і Мелітополь, і Бердянськ, і Дніпрорудне і всі інші тимчасово окуповані міста й громади, у яких окупанти вдають із себе зараз нібито “господарів”.
Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву. Повернеться разом із нормальним життям, яке Росія просто не здатна забезпечити навіть на своїй власній території, — каже президент.
Нагадаємо, раніше журналіст Time описав історію Володимира Зеленського у війні.