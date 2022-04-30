Пошкоджено аеропорт: Одеса зазнала нових обстрілів російськими військами. Що відомо

Росія знову обстрілює місто Одеса. Внаслідок ракетного удару пошкоджено злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту.
Оперативне командування Південь повідомляє, що подальше використання її неможливе.
Одесити відзначають, що чули кілька вибухів. Інформації щодо постраждалих немає. Просимо не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та не поширювати одразу фото чи відео наслідків на місцевості після ракетних ударів чи інших обстрілів.
Сьогодні ворог завдав ракетний удар з території тимчасово окупованого Криму береговим ракетним комплексом Бастіон. Злітно-посадочна смуга Одеси зазнала руйнацій. Дякувати Богу, ніхто не постраждав, — сказав у зверненні голова Одеської ОДА Максим Марченко.
Сьогодні ворог завдав ракетний удар з території тимчасово окупованого Криму береговим ракетним комплексом Бастіон. Злітно-посадочна смуга Одеси зазнала руйнацій. Дякувати Богу, ніхто не постраждав, — сказав у зверненні голова Одеської ОДА Максим Марченко.
В області проводяться протидиверсійні заходи, щоб забезпечити максимальну безпеку мешканців Одещини на період подовженої комендантської години (з 22:00 1 травня до 05:00 ранку 3 травня).
Нагадаємо, 23 квітня рашистська ракета влучила у 16-поверховий будинок в Одесі. Все сталося серед білого дня, коли більшість жителів відпочивали вдома. Постраждали 18 людей, 8 загинули, з них — тримісячна дівчинка.