Україна

Пошкоджено аеропорт: Одеса зазнала нових обстрілів російськими військами. Що відомо

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 30 Квітня 2022, 19:01
аеропорт Одеса

Більше відео
Пошкоджено аеропорт: Одеса зазнала нових обстрілів російськими військами. Що відомо
На Донбасі відбито 14 атак ворога: втрати росіян та ситуація на фронті 30 квітня
0:00:47
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 квітня
0:08:34
Валентин Гладких
Чи закінчиться війна до 9 травня? Політолог про перебіг війни в Україні
звернення Зеленського 29 квітня
Вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу. Відеозвернення Володимира Зеленського 29 квітня
Дивитись більше

Останні відео
0:05:16
Ціни на бензин в Україні

Зростання неминуче — коли закінчиться дефіцит пального в Україні та наскільки можуть підвищитись ціни
аеропорт Одеса
Пошкоджено аеропорт: Одеса зазнала нових обстрілів російськими військами. Що відомо
Як проходитиме ЗНО 2022: пройти пробний варіант онлайн
Мультимедійний тест замість ЗНО: де пройти демоверсію онлайн
Пошкоджено аеропорт: Одеса зазнала нових обстрілів російськими військами. Що відомо
На Донбасі відбито 14 атак ворога: втрати росіян та ситуація на фронті 30 квітня
0:00:47
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 30 квітня
0:08:34
Валентин Гладких
Чи закінчиться війна до 9 травня? Політолог про перебіг війни в Україні
звернення Зеленського 29 квітня
Вдячний Сполученим Штатам, президенту Байдену і Конгресу. Відеозвернення Володимира Зеленського 29 квітня
0:03:46
Яка ситуація в Гостомелі 29 квітня
Повертаються додому та виходять в місто, щоб побачити інших. Яка ситуація в Гостомелі
0:06:01
Денис Малюська про конфісковані кошти РФ на користь України
Мільярди доларів заморожених активів. Розповідаємо, чи можна конфіскувати кошти РФ на користь України
0:03:22
Операції під час війни
Операції під час війни: як працюють лікарі-трансплантологи в Україні
Більше відео
Ціни на бензин в Україні
Читати далі
Зростання неминуче — коли закінчиться дефіцит пального в Україні та наскільки можуть підвищитись ціни
Як проходитиме ЗНО 2022: пройти пробний варіант онлайн
Читати далі
Мультимедійний тест замість ЗНО: де пройти демоверсію онлайн

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь