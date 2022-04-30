Росіяни трощать оселі, бібліотеки та лікарні — ситуація в Харківській області

Окупанти нищать оселі, бібліотеки та музеї Харківщини попри запевнення, що не стрілятимуть по об’єктах цивільної інфраструктури. А на окупованих територіях погрожують відкрити вогонь у бік тих, хто спробує втекти до українських позицій.

Невелике місто на Харківщині Барвінкове, розташоване поблизу Ізюму та Слов’янську, тепер практично передова, де українські війська стримують ворога за допомогою зброї, яку передали західні партнери.

Через обстріли окупантів тут не залишилося майже жодного вцілілого будинку. Не виїхали з міста лише одиниці. Після нещодавнього ракетного обстрілу згоріла місцева бібліотека.

Ще кілька днів тому за стратегічний пункт Руська Лозова тривали запеклі бої, проте зараз місто повністю під контролем ЗСУ. Евакуйовані жителі розповідають, що з 24 лютого вони жили без світла та ховалися в погребах.

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Окупанти забирали в людей автомобілі та мисливську зброю та погрожували відкрити вогонь по них, якщо ті спробують виїхати в напрямку Харкова.

У самому Харкові ворог обстрілює східні райони — там, де лише житлові будинки, школи та садочки. Люди залишилися без води і світла та готують їжу просто неба. За словами мера, в місті знищено кожен п’ятий будинок. Будівлі настільки постраждали, що відновити їх практично неможливо.

Повітряні сили ЗСУ захищають українське небо від ворожих ракет, літаків, гвинтокрилів та БПЛА. Але за допомогою чого? Читай, що таке ППО та як визначити його роботу за звуком.