Россияне уничтожают дома, библиотеки и больницы — ситуация в Харьковской области

Оккупанты уничтожают дома, библиотеки и музеи Харьковской области, несмотря на заверения, что не будут стрелять по объектам гражданской инфраструктуры. А на оккупированных территориях угрожают открыть огонь в сторону тех, кто попытается убежать к украинским позициям.

Небольшой город в Харьковской области Барвинковое, расположенный вблизи Изюма и Славянска, теперь практически передовая, где украинские войска сдерживают врага с помощью оружия, переданного западными партнерами.

Из-за обстрелов оккупантов здесь не осталось почти ни одного уцелевшего дома. Не уехали из города только единицы. После недавних ракетных обстрелов сгорела местная библиотека.

Еще несколько дней назад за стратегический пункт Русская Лозовая шли ожесточенные бои, однако сейчас город полностью под контролем ВСУ. Эвакуированные жители рассказывают, что с 24 февраля они жили без света и прятались в погребах.

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Оккупанты забирали у людей автомобили и охотничье оружие и угрожали открыть огонь по ним, если они попытаются выехать в направлении Харькова.

В самом Харькове враг обстреливает восточные районы — там, где только жилые дома, школы и садики. Люди остались без воды и света и готовят еду под открытым небом. По словам мэра, в городе уничтожен каждый пятый дом. Здания настолько пострадали, что восстановить их практически невозможно.

Воздушные силы ВСУ защищают украинское небо от вражеских ракет, самолетов, вертолётов и БПЛА. Но с помощью чего? Читай, что такое ПВО и как определить его работу по звуку.