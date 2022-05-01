Частичная эвакуация людей из Азовстали прошла успешно! Кого удалось спасти из блокадного Мариуполя

С завода Азовсталь в заблокированном Мариуполе началась эвакуация мирного населения. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, глава фракции Слуга народа Давид Арахамия и Мариупольский городской совет.

Произошло это благодаря усилиям Офиса Президента Украины при поддержке ООН, Международного комитета Красного Креста и вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Две недели назад эта операция казалась невозможной. Неделю назад маловероятной. Но мы не теряли веру и продолжали выполнять свою работу, потому что там ждали люди, — написал Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

Политик рассказал, что уже более 100 украинцев, среди которых дети, женщины, пожилые люди успешно эвакуировались. Завтра их ждут в Запорожье.

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Владимир Зеленский также отреагировал на проведение операции по спасению людей и отметил, что команда теперь работает над освобождением остальных гражданских.

Розпочалася евакуація цивільних з Азовсталі. Перша група приблизно зі 100 осіб уже прямує на підконтрольну територію. Завтра зустрічатимемо їх у Запоріжжі. Дякую нашій команді! Нині вони, разом з представниками #ООН, працюють над евакуацією решти цивільних із території заводу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

Для эвакуации мариупольцы собирались в 16:00 возле ТРЦ Порт Сити, однако до сейчас никаких подробностей спецоперации по спасению людей не разглашалось.

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