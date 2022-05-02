Референдум у Херсоні — слідом за російським кораблем! Яка ситуація у місті зараз

Росіяни через відсутність великих перемог починають готувати Херсон до презентації російському суспільству як бажаний здобуток.
Окупанти заявили, що з 1 травня переведуть підконтрольні їм території Херсонської області на рублі, і процес триватиме чотири місяці. Стає зрозуміло, що у планах путінських військ затриматися тут надовго.
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов розповів про ситуацію в тимчасово окупованому Херсоні.
За словами Данилова, такий планований та очікуваний росіянами референдум “ХНР” блискуче провалився.
“ХНР” втонула, разом із крейсером Москва.
“ХНР” втонула, разом із крейсером Москва.
Головною причиною став героїчний спротив херсонців і відсутність колаборантів. Також плани зривають і постійні бойові дії на підступах Херсону.
Також Данилов розповів, що на територіях, які окупанти контролюють повністю — Каховка, Нова Каховка — ймовірно, буде відбуватися розрахунок у рублях. Такі дії Росія робить уже не вперше: діючи за звичним шаблоном, роблять територію економічно залежною від держави РФ.
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