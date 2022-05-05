Запугивают людей через смс: как оккупанты давят на жителей Днепра

Вчера вечером по всей Украине звучали тревоги. Днепр слышал взрывы от вражеских ракет. Они повредили центр города и железнодорожную инфраструктуру.

Пострадавших в результате взрыва на железнодорожном вокзале нет, однако есть значительные разрушения, которые заставили остановить движение поездов.

Оккупанты всячески пытаются усложнить или заблокировать нам пути для перевозки необходимых боеприпасов и вооружения.

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Также за минувшие сутки российские военные успели обстрелять два села Синельниковского района.

Несколько десятков жилых домов были повреждены, а школа, детский сад и магазин остались без окон.

Читать по теме Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 5 мая Генштаб ВСУ предупреждает мирное население Украины о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Среди жителей жертв нет, поскольку часть из них уже выехали в более безопасную местность.

Если не ракетами, то кассетными бомбами.

Между тем, за три дня мая пиротехники уничтожили почти сто кассетных взрывоопасных установок, запрещенных международными конвенциями.

Всего за время полномасштабного вторжения количество уничтоженных боеприпасов взрывоопасных предметов уже достигло 1700 единиц.

Если не удается уничтожить физически, то пора подключать информационно-психологическое давление. Наверное, оккупанты верят, что таким образом нас можно запугать.

Жителям начали поступать сообщения с характерной буквой Z от оккупантов.

Если ты еще жив — это не твое достижение, просто мы дали тебе второй шанс, не упусти его. Сдай оружие, и мы гарантируем тебе жизнь!

Украинские власти просят Днепр не беспокоиться и игнорировать такие сообщения.

Местных жителей после многочисленных обстрелов и бомбардировок подобными сообщениями уже невозможно запугать.

Украинцы проявляют свою смелость и храбрость каждый день. Несмотря на многочисленные обстрелы, аграрии продолжают посевные работы. Конечно, после проверки полей пиротехниками.

Часть посевных работ уже успешно завершена.

Есть и другой тип информационной атаки: в Херсонской области уничтожают узлы связи, чтобы люди не имели доступа к правдивой информации.