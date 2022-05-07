Враг обстреливает каждый день. Как живут простые украинцы в прифронтовой Днепропетровской области

Сажают огороды в перерывах между обстрелами. Так живут ныне жители Зеленодольской общины в Днепропетровской области

Эта местность – прифронтовая. 5-7 км от нее уже позиции русской армии на оккупированной ими Херсонской области. И враг ежедневно обстреливает общину запрещенными Женевской конвенцией кассетными и фосфорными боеприпасами.

С начала полномасштабной войны от них погибли уже четверо селян.

Сейчас в Зеленодольске враг разбил четыре многоэтажки, около 60 частных усадеб и несколько инфраструктурных объектов.

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С территории общины уже уехать около трети жителей, это почти десять тысяч человек. Поскольку кое-где, а гатят захватчики постоянно.

Несмотря на регулярные обстрелы в Зеленодольске, работают все службы, а город пытается жить привычной жизнью.

Не падает духом и жительница села Малая Костромка Елена, чей дом разбили от взрыва. Она его строила с родителями 35 лет назад, а теперь восстанавливает своими руками.

Кроме того, как сама говорит, огород тоже сам себя не посадит – все-таки весна.

Чувствует это и природа в областном центре в Днепре, где недавно расцвели яркие тюльпаны и вдохновляют людей во время войны. Читай, как коммунальщики города позаботились, чтобы поразить жителей города.