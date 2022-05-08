Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 8 мая

Пока украинские военные борются с российским злом, нам лучше прислушаться к Генштабу ВСУ, который предупреждает мирное население Украины о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.
На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредоточил на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины.
Враг производил обстрелы с применением артиллерии в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино.
В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны.
В результате наступления подразделений Вооруженных Сил Украины враг потерял контроль над населенным пунктом Циркуны.
Противник пытался вести наступление в направлении населенного пункта Вернополье, успеха не имел, понес потери и отошел.
На Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк.
На Донецком направлении враг сосредоточил основные усилия на взятии под полный контроль Рубежного и подготовке к наступлению на населенные пункты Лиман и Северодонецк.
Продолжал артиллерийские обстрелы и нанесение ракетно-бомбовых ударов с применением оперативно-тактической авиации в отдельных направлениях.
Также противник пытался взять под контроль населенный пункт Александровка, успеха не имел.
На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода Азовсталь. При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия.
На Мариупольском направлении враг продолжает блокировать подразделения Сил обороны в районе завода Азовсталь. При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия.
При поддержке авиации пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Полтавка Запорожской области, понес потери, отошел на ранее занимаемые позиции.
Подразделения Сил обороны в районе населённого пункта Пологи Запорожской области успешно нанесли огненное поражение противнику, уничтожив часть его вооружения и военной техники. Личный состав неприятеля покинул позиции.
На Южнобужском направлении противник ведет оборону и наносит ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре.
На Криворожском направлении наступательных действий не производил. Совершал обстрелы подразделений наших войск с применением минометов и ствольной артиллерии.
Напомним, ранее мы рассказывали, что действительно происходит в оккупированных городах Украины.