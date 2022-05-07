Что на самом деле происходит в оккупированных городах Украины

В оккупированных городах Россия готовит “победоседие” — праздник победы над здравым смыслом. Людей загоняют обратно в Советский Союз. Грабят садики, школы, предприятия.
Оккупированный Мелитополь и ставленники России во всю запустили свою пропаганду среди горожан — мол, после прихода “асвабадителей” наконец-то город ожил и заработал.
На самом деле, картинка искривлена, говорит настоящий мэр Мелитополя. Садики в городе и районе буквально грабят.
На самом деле, картинка искривлена, говорит настоящий мэр Мелитополя. Садики в городе и районе буквально грабят.
А еще здесь натирают советские символы. И готовятся проводить “Бессмертный полк”.
В Мариуполе для россиян ситуация более сложная. Разбитый рашистами город сложно выдать за цветущий. Начали со смены указателя.
Официально и на публику Россия заявила, что на 9 мая здесь мер не будет. Разбирать завалы здесь заставляют самих горожан. Оплата – еда.
В городе массово раздают георгиевские ленты. Восстановили памятник комсомольцам и коммунистам. Праздник готовят руками голодных мариупольцев. Это легко дается, когда до этого люди два месяца сидели в подвалах.
Зачем устраивать “победобесие” в разграбленных городах, четко объясняют историки.
Россия не может придумать ничего нового. Хватается за советскую идеологию, потому что другой не создала.
Россия не может придумать ничего нового. Хватается за советскую идеологию, потому что другой не создала.
Имперским оккупантам не приходит в голову, что нельзя вернуть украинцев, которые видели мир и знают несколько языков, возвращение в Советский Союз.
Напомним, раньше мы рассказывали истории спасенных людей из Мариуполя.