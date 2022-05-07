Украина

Что на самом деле происходит в оккупированных городах Украины

Оксана Михайлова 07 мая 2022, 18:20

Больше видео
0:01:03
Втрати ворога станом на 7 травня
Украинцы уничтожили российский скоростной катер: потери оккупантов на 73 день войны
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа продолжили и что нужно знать
0:00:23
Ракетні удари по Одещині
Без пострадавших – все остальное отстроим: вражеские ракеты снова накрыли Одесскую область
Комендантська година 9 травня в Україні - список міст та областей, де буде змінено час
Продленный комендантский час вместо торжеств: какие города усиливают меры безопасности на 9 мая
Смотреть больше

Последние видео
0:01:03
Втрати ворога станом на 7 травня

Украинцы уничтожили российский скоростной катер: потери оккупантов на 73 день войны
0:03:39
Національний мультипредметний тест за кордоном
Вступительная кампания-2022: в Минобразования объяснили, как сдать мультипредметный тест за границей
0:03:26
окуповані міста
Что на самом деле происходит в оккупированных городах Украины
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа продолжили и что нужно знать
0:00:23
Ракетні удари по Одещині
Без пострадавших – все остальное отстроим: вражеские ракеты снова накрыли Одесскую область
Комендантська година 9 травня в Україні - список міст та областей, де буде змінено час
Продленный комендантский час вместо торжеств: какие города усиливают меры безопасности на 9 мая
0:12:03
Отець Георгій Коваленко
Церковный и светский суд над патриархом Кириллом — действительно ли возможно наказание за преступления
0:04:17
Відбудова України
Восстановление после войны — готов ли мир предоставлять Украине средства и откуда их брать
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 7 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 7 мая
звернення Зеленського 6 травня
Не игнорируйте! Это ваша жизнь, жизнь ваших детей — новое обращение Зеленского к украинцам
Больше видео
Національний мультипредметний тест за кордоном
Читать дальше
Вступительная кампания-2022: в Минобразования объяснили, как сдать мультипредметный тест за границей
воєнний стан в Україні
Читать дальше
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа продолжили и что нужно знать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь