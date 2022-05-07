Что на самом деле происходит в оккупированных городах Украины

В оккупированных городах Россия готовит “победоседие” — праздник победы над здравым смыслом. Людей загоняют обратно в Советский Союз. Грабят садики, школы, предприятия.

Мелитополь

Оккупированный Мелитополь и ставленники России во всю запустили свою пропаганду среди горожан — мол, после прихода “асвабадителей” наконец-то город ожил и заработал.

На самом деле, картинка искривлена, говорит настоящий мэр Мелитополя. Садики в городе и районе буквально грабят.

А еще здесь натирают советские символы. И готовятся проводить “Бессмертный полк”.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Мариуполь

В Мариуполе для россиян ситуация более сложная. Разбитый рашистами город сложно выдать за цветущий. Начали со смены указателя.

Официально и на публику Россия заявила, что на 9 мая здесь мер не будет. Разбирать завалы здесь заставляют самих горожан. Оплата – еда.

В городе массово раздают георгиевские ленты. Восстановили памятник комсомольцам и коммунистам. Праздник готовят руками голодных мариупольцев. Это легко дается, когда до этого люди два месяца сидели в подвалах.

Зачем устраивать “победобесие” в разграбленных городах, четко объясняют историки.

Россия не может придумать ничего нового. Хватается за советскую идеологию, потому что другой не создала.

Имперским оккупантам не приходит в голову, что нельзя вернуть украинцев, которые видели мир и знают несколько языков, возвращение в Советский Союз.

Напомним, раньше мы рассказывали истории спасенных людей из Мариуполя.