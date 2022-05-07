Що насправді відбувається в окупованих містах України

В окупованих містах Росія готує “побєдобєсіє” — свято перемоги над здоровим глуздом. Людей заганяють назад у Радянський Союз. Грабують садочки, школи, підприємства.

Мелітополь

Окупований Мелітополь і ставленики Росії на всю запустили свою пропаганду серед містян — мовляв, після приходу “асвабадітєлєй” нарешті місто ожило і запрацювало.

Насправді картинка викривлена, каже справжній мер Мелітополя. Садочки в місті й районі буквально грабують.

А ще тут натирають радянські символи. І готуються проводити “Бєссмертний полк”.

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Маріуполь

У Маріуполі для росіян ситуація складніша. Розтрощене рашистами місто складно видати за квітуче місто. Почали зі зміни вказівника.

Офіційно й на публіку Росія заявила, що на 9 травня тут заходів не буде. Розбирати завали тут змушують самих містян. Оплата — їжа.

У місті масово роздають георгіївські стрічки. Відновили памятник комсомольцям та комуністам. Свято готують руками голодних маріупольців. Це легко дається, коли до цього люди два місяці сиділи в підвалах.

Навіщо влаштовувати “побєдобєсіє” в розграбованих містах, чітко пояснюють історики.

Росія не може вигадати нічого нового. Хапається за радянську ідеологію, бо іншої не створила.

Імперським окупантам не спадає на думку, що не можна повернути українців, які бачили світ і знають кілька мов, повернення в Радянський Союз.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історії врятованих людей з Маріуполя.