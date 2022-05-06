За два місяці в бункерах постарішали років на 20 — історії врятованих з пекла Маріуполя

Евакуація з Азовсталі проходить успішно. Вночі до Запоріжжя нарешті прибула друга хвиля автобусів з маріупольцями. Ці люди провели в бункері близько двох місяців і дивом вижили.

Цього разу евакуйованих людей прибуло вдвічі більше, ніж після першої хвилі. Вдалося врятуватися аж 344 мирним мешканцям.

Така цифра вийшла тому, що до евакуації приєдналися жителі тимчасово окупованих Бердянська, Василівки, Токмака.

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Всі врятовані неймовірні щасливі, що нарешті в безпеці.

Пенсіонерка Ольга Савіна каже, що своїм порятунком завдячує захисникам Азовсталі. Всі два місяці люди в бункерах заводу просто намагалися вижити, каже жінка.

Замість ліжка у нас були піддони, молодь ще лежала, а я не могла, боліло. Тому спала сидячи десь місяць.

Переховувалися там і мами з немовлятами. Серед них і Ганна Зайцева з маленьким сином Святославом.

Як розповідає жінка, внаслідок ракетного удару засипало евакуаційні виходи, тому якщо треба було вибратися на поверхню, люди мусили видиратися крізь завали. Евакуація з Азовсталі дозволила її синові вперше побачити весну.

Жінка ділиться, що найстрашнішою була навіть не нестача їжі чи підігрів води на свічках для сина, а те, що її засипле завалами, вона помре, а син лишиться живим.

Мені було страшно, що його не буде кому годувати, нікому буде захистити чи взяти до себе, і він лишиться зовсім сам.

Зараз жителі Маріуполя в Запоріжжі, мешкають у місцевому готелі й оговтуються від пережитого пекла. Тим часом ранком 6 травня розпочався наступний етап евакуації.

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