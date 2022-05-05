Незаконно крадуть і так само хочуть всиновлювати. Як та куди Росія депортує українських дітей

Російські військові руйнують наші міста, катують та вбивають людей, намагаються спричинити голод. Вони вчиняють усі військові злочини, а зокрема, вбивають та крадуть українських дітей.

Під прикриттям евакуації окупанти депортують українців, дорослих та дітей, на територію Росії.

Примусова евакуація дітей є прямим порушенням прав дитини та порушенням норм Конвенції ООН про права дитини.

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Примусова депортація дітей заборонена Женевською конвенцією (IV) від 1949 року, зокрема її статтями 4, 49 та 147.

Проте Росія вже вкотре доводить, що їй байдуже на всі міжнародні правила та закони. З початку широкомасштабного вторгнення в Україну уряд РФ примусово евакуйовує і віддає на всиновлення українських дітей-сиріт у Росії. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Куди вивозять українських дітей

Країна-агресор незаконно вивозить українських дітей з тимчасово окупованих територій, а саме до так званих ЛНР та ДНР, а згодом до Росії.

З Маріуполя до села Безіменне Новоазовського району щодня в середньому вивозиться по 80 дітей.

Станом на 2 травня відомо, що щонайменше 181 тисяча українських дітей примусово вивезені в Росію. Понад 1200 з цих дітей — сироти.

Головними напрямками депортації стали Володимирська, Омська, Ростовська, Челябінська, Саратовська, Московська, Санкт-Петербурзька області та Сахалін.

Незаконне усиновлення українських дітей в Росії

Щоб утримати дітей на своїй території, Росія готує спрощену та прискорену процедуру усиновлення. Так, до Держдуми внесли законопроект про спрощену реєстрацію дітей-сиріт.

Згідно з цим законопроектом потрібен лише документ, що посвідчує особу.

Також Державна дума РФ спільно з міністерством просвіти підготували договір з “ЛНР” та “ДНР”, згідно з яким російська сім’я може “законно” усиновити дитину-сироту з окупованих територій України.

Дійшло до того, що для усиновлення дитини не треба мати російське громадянство. Цей пункт враховують при підготовці юридичних змін у законодавстві.

Росія й раніше викрадала дітей

На превеликий жаль, це вже не перший випадок, коли Росія викрадає дітей. У 2014 році, коли країна-агресор напала на Луганську та Донецьку області та захопила Крим, вона вивозила дітей з окупованих територій.

Ці дії були кваліфіковані Україною як міжнародне викрадення та незаконне переміщення дітей. Дітей-сиріт повернули до України через Європейський суд з прав людини.

Можливість повернути депортовану дитину є. Раніше ми розповідали про процедуру встановлення дітей-сиріт в Україні та як повернути викрадену дитину з Росії.