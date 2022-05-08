Русским неважно, кого убивать. Авиаудар по школе в Белогоровке унес жизни не менее 60 человек

Накануне, 7 мая, российские военные сбросили тяжелые авиабомбы на школу в Белогоровке (Луганская область). В этом помещении прятались бабушки, мамы, дети.
В результате мощного авиаудара погибли по меньшей мере 60 человек. Такие предварительные данные озвучил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Как стало известно, из-под завалов удалось спасти 30 человек, семеро из них ранены.
Скорее всего, все оставшиеся под обломками здания 60 человек погибли, – говорит Гайдай.
Скорее всего, все оставшиеся под обломками здания 60 человек погибли, – говорит Гайдай.
Чтобы потушить масштабный пожар, спасателям понадобилось четыре часа. Разбор завалов продолжается и сегодня, 8 мая.
Сергей Гайдай отмечает: это настоящие зверства “русского мира” — циничный обстрел школы с бомбоубежищем, убийство детей в Приволье.
Россиянам неважно, кого убивать. Не могут военных – убьют беззащитного ребенка.
Россиянам неважно, кого убивать. Не могут военных – убьют беззащитного ребенка.
Напомним, что накануне днем российские военные из Градов и Ураганов обстреляли Приволье. Там погибли 11 и 14-летние подростки, а также их бабушка, а две сестренки (12 и 8 лет) получили тяжелые ранения. Сейчас они находятся в больнице.
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