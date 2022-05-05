Скільки жертв насправді? Наслідки авіаудару на драмтеатр Маріуполя

16 березня їхня ворожа ракета влучила у драмтеатр Маріуполя, де ховалися сотні жителів разом з дітьми.

Коригувальників вогню не зупинив навіть напис Діти величезними літерами. Не помітити цей напис було неможливо, адже його зафіксували навіть американські супутники.

Тож, без сумніву, цілили прямісінько туди. А це в черговий раз доводить, що росіяни воюють не з армією, а з кожним українцем.

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Російська пропаганда всіляко виправдовує себе. Щодо маріупольського драмтеатру вони стверджували, що там розташовувалась українська військова база.

Розслідування Associated press

Журналісти Associated press вирішили провести розслідування й водночас дізнатися приблизну кількість жертв.

Вони відтворили 3D-модель драмтеатру на основі свідчень 23 уцілілих людей та відео, знятого всередині.

Виявилося, що цей ракетний удар був набагато смертоноснішим, ніж уважали до того. Адже цифри загиблих зросли удвічі, до 600 осіб, усередині та ззовні будівлі.

З деякими очевидцями вдалося поговорити наживо, а дехто розмовляв у телефонному режимі.

За словами Юлії Марухненко, яка жила поруч із драмтеатром, моментально загинули люди, які жили й перебували на верхніх поверхах драмтеатру.

А далі зруйнована будівля посипалася прямісінько на польову кухню, де теж було чимало людей, близько сотні — всі загинули.

Associated press спирається на інтерв’ю з 23 людьми, що пережили цей удар. Оксана Сьоміна в момент трагедії була в підвалі разом з чоловіком.

Розповідає: коли чоловік вийшов подивитися нагору, в нього просто почалася істерика.

Всюди трупи, живих людей не було. Багато так і лишилися помирати під завалами, не думаю, що їх хтось діставав.

Драмтеатр Маріуполя став братською могилою для багатьох українців. За свідченнями очевидців, ховалося там у момент трагедії близько тисячі людей, а врятувалося тільки двісті.

Ніхто зі співрозмовників Associated press не бачив, щоб у будівлі були українські військові, що вкотре доводить маніпуляції російської пропаганди.

Правда в тому, що там ховалися жінки та діти, і їх захотіли знищити.

Тим часом тисячі жителів Маріуполя на два місяці опинилися у пастці заводу Азовсталь. Хоча їх мужньо захищали військові, ситуація лишалася дуже складною.

Нещодавно таки вдалося домогтися часткової евакуації мирного населення. Але з 14 автобусів доїхало лише чотири. Дізнайся у матеріалі, куди зникли автобуси евакуації з жителями Маріуполя.