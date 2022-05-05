Сколько жертв на самом деле? Последствия авиаудара на драмтеатр Мариуполя

16 марта их вражеская ракета попала в драмтеатр Мариуполя, где скрывались сотни жителей вместе с детьми.
Корректировщиков огня не остановила даже надпись Дети огромными буквами. Не заметить эту надпись было невозможно, ведь ее зафиксировали даже американские спутники.
Так что, без сомнения, целили прямо туда. А это в очередной раз доказывает, что враги сражаются не с армией, а с каждым украинцем.
Российская пропаганда всячески оправдывает себя. Что касается мариупольского драмтеатра, они утверждали, что там располагалась украинская военная база.
Журналисты Associated press решили провести расследование и заодно узнать приблизительное количество жертв.
Они воспроизвели 3D-модель драмтеатра на основе показаний 23 уцелевших людей и видео, снятого внутри.
Они воспроизвели 3D-модель драмтеатра на основе показаний 23 уцелевших людей и видео, снятого внутри.
Оказалось, что этот ракетный удар был намного более смертоносным, чем считалось прежде. Ведь цифры погибших выросли в два раза, до 600 человек, внутри и снаружи здания.
С некоторыми очевидцами удалось поговорить вживую, а некоторые разговаривали в телефонном режиме.
По словам Юлии Марухненко, жившей рядом с драмтеатром, моментально погибли люди, жившие и находившиеся на верхних этажах драмтеатра.
А дальше разрушенное здание посыпалось прямо на полевую кухню, где тоже было немало людей, около сотни — все погибли.
Associated press опирается на интервью с 23 людьми, пережившими этот удар. Оксана Семина в момент трагедии была в подвале вместе с мужем.
Говорит, когда муж вышел посмотреть наверх, у него просто началась истерика.
Повсюду трупы, живых людей не было. Многие так и остались умирать под завалами, не думаю, что их кто-то доставал.
Повсюду трупы, живых людей не было. Многие так и остались умирать под завалами, не думаю, что их кто-то доставал.
Драмтеатр Мариуполя стал братской могилой для многих украинцев. По свидетельствам очевидцев, скрывалось там в момент трагедии около тысячи человек, а спаслось только двести.
Никто из собеседников Associated press не видел, чтобы в здании были украинские военные, что еще раз доказывает манипуляции российской пропаганды.
Правда в том, что там прятались женщины и дети, и их захотели уничтожить.
Между тем, тысячи жителей Мариуполя на два месяца оказались в ловушке завода Азовсталь. Хотя их мужественно защищали военные, ситуация оставалась очень сложной.
Недавно удалось добиться частичной эвакуации мирного населения. Но из 14 автобусов доехали всего четыре. Узнай в материале, куда исчезли автобусы эвакуации с жителями Мариуполя.