Сколько жертв на самом деле? Последствия авиаудара на драмтеатр Мариуполя

16 марта их вражеская ракета попала в драмтеатр Мариуполя, где скрывались сотни жителей вместе с детьми.

Корректировщиков огня не остановила даже надпись Дети огромными буквами. Не заметить эту надпись было невозможно, ведь ее зафиксировали даже американские спутники.

Так что, без сомнения, целили прямо туда. А это в очередной раз доказывает, что враги сражаются не с армией, а с каждым украинцем.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Российская пропаганда всячески оправдывает себя. Что касается мариупольского драмтеатра, они утверждали, что там располагалась украинская военная база.

Расследование Associated press

Журналисты Associated press решили провести расследование и заодно узнать приблизительное количество жертв.

Они воспроизвели 3D-модель драмтеатра на основе показаний 23 уцелевших людей и видео, снятого внутри.

Оказалось, что этот ракетный удар был намного более смертоносным, чем считалось прежде. Ведь цифры погибших выросли в два раза, до 600 человек, внутри и снаружи здания.

С некоторыми очевидцами удалось поговорить вживую, а некоторые разговаривали в телефонном режиме.

По словам Юлии Марухненко, жившей рядом с драмтеатром, моментально погибли люди, жившие и находившиеся на верхних этажах драмтеатра.

А дальше разрушенное здание посыпалось прямо на полевую кухню, где тоже было немало людей, около сотни — все погибли.

Associated press опирается на интервью с 23 людьми, пережившими этот удар. Оксана Семина в момент трагедии была в подвале вместе с мужем.

Говорит, когда муж вышел посмотреть наверх, у него просто началась истерика.

Повсюду трупы, живых людей не было. Многие так и остались умирать под завалами, не думаю, что их кто-то доставал.

Драмтеатр Мариуполя стал братской могилой для многих украинцев. По свидетельствам очевидцев, скрывалось там в момент трагедии около тысячи человек, а спаслось только двести.

Никто из собеседников Associated press не видел, чтобы в здании были украинские военные, что еще раз доказывает манипуляции российской пропаганды.

Правда в том, что там прятались женщины и дети, и их захотели уничтожить.

Между тем, тысячи жителей Мариуполя на два месяца оказались в ловушке завода Азовсталь. Хотя их мужественно защищали военные, ситуация оставалась очень сложной.

Недавно удалось добиться частичной эвакуации мирного населения. Но из 14 автобусов доехали всего четыре. Узнай в материале, куда исчезли автобусы эвакуации с жителями Мариуполя.