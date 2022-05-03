Украина

Из Мариуполя в Запорожье доехали только четыре из 14 автобусов — куда исчезли украинцы

Андрей Почтев Даниэла Долотова, редактор сайта 03 мая 2022, 16:48

Больше видео
0:03:34
Яка ситуація в Новоселівці на Чернігівщині
500-кг авиабомбы по украинскому селу: как сейчас живет Новоселовка и возвращаются ли туда люди
0:03:38
Держслужбовці мають повернутися в Україну до 3 травня
Госслужащим нужно вернуться в Украину! Рассказываем о новом постановлении Кабинета министров
Кирило Буданов
“Таврическая губерния” или весь Донбасс? Буданов о больных планах России касательно Украины
Азовсталь
“Красный флаг” для россиян: оккупанты начали штурм Азовстали в Мариуполе
Смотреть больше

Последние видео
0:03:34
Яка ситуація в Новоселівці на Чернігівщині

500-кг авиабомбы по украинскому селу: как сейчас живет Новоселовка и возвращаются ли туда люди
0:03:38
Держслужбовці мають повернутися в Україну до 3 травня
Госслужащим нужно вернуться в Украину! Рассказываем о новом постановлении Кабинета министров
0:01:30
Маріуполь колона
Из Мариуполя в Запорожье доехали только четыре из 14 автобусов — куда исчезли украинцы
Кирило Буданов
“Таврическая губерния” или весь Донбасс? Буданов о больных планах России касательно Украины
Азовсталь
“Красный флаг” для россиян: оккупанты начали штурм Азовстали в Мариуполе
0:28:41
Виступ Джонсона у Раді
Путинская машина разбилась об украинский патриотизм — выступление Бориса Джонсона в Верховной Раде
0:02:31
озеленюють Харків
Цветочный фронт: харьковчане озеленяют город даже под угрозой взрывов
0:01:43
Віталій Кім про 9 травня в Росії
Парад военных с холодильниками — Виталий Ким о 9 мая в России
0:32:27
психологічна підтримка все буде добре
Хочешь помочь ВСУ — успокой себя. Психологи СТБ бесплатно оказывают помощь
0:04:19
Евакуація людей з Руської Лозової 03.05.2022 - волонтера поранили
Эвакуация людей из села Русская Лозовая под Харьковом: россияне ранили волонтера
Больше видео
Держслужбовці мають повернутися в Україну до 3 травня
Читать дальше
Госслужащим нужно вернуться в Украину! Рассказываем о новом постановлении Кабинета министров
Кирило Буданов
Читать дальше
“Таврическая губерния” или весь Донбасс? Буданов о больных планах России касательно Украины

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь