Из Мариуполя в Запорожье доехали только четыре из 14 автобусов — куда исчезли украинцы

Коварство российских оккупантов уже не удивляет, а ужасает. Постичь разумом жестокость захватчиков невозможно, но они не останавливаются на достигнутом. После согласования эвакуации мирного населения из Мариуполя добраться до подконтрольной Украине территории удалось лишь четырем из 14 автобусов.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что судьба людей из оставшихся десяти автобусов, выехавших из блокадного города, пока неизвестна. К тому же еще более тысячи людей ждут спасения и находятся под постоянными обстрелами.

Сначала с российской стороной была согласована эвакуация при помощи 90 автобусов. Позже всего в две точки сбора прибыли 14 автобусов. На подконтрольную Украине территории доехало всего четыре.

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Первая машина из эвакуационной колонны — в дырах от пуль.

Из Азовстали удалось выехать 156 людям, но там еще остались мирные, которым не удалось выбраться из-под завалов.

Это 14-летний Вова. Он два месяца не видел солнца — находился в катакомбах Азовстали. Его отец-военный остался защищать родной Мариуполь.

Вице премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук прокомментировала процесс эвакуации.

Она рассказала, что Россия не пропустила ООН и Красный крест к месту эвакуации мирного населения. Страна-агрессор не хотела, чтобы международное сообщество видело, что они не будут выпускать гражданских из города.

Россия хочет, чтобы они оставались живым щитом для ее войск, для ее убийц, которые собираются убивать наших военных на Азовстали, а также наше гражданское население.

Однако это первый этап беспрецедентной операции, которая завершилась успехом, и уже существует план, как завтра продолжить эвакуацию.

Кроме того, в Запорожье люди продолжают ждать приезда автобусов с мариупольцами. Мэр Мариуполя говорит:

— Мы понимаем, что где-то делись десять автобусов, которые должны были двигаться в направлении Запорожья на подконтрольную часть нашего государства, но они потерялись.

Теряются они в “фильтрационных центрах”.

О фильтрационных центрах

Мэр города рассказывает, что сейчас в Мариуполе четыре “фильтрационных центра”. Чтобы добраться до подконтрольной Украине территории, нужно пройти очень придирчивую процедуру в этих учреждениях.

Некоторых людей садят в тюрьму сроком на две недели или даже два месяца. В маленьких камерах люди находятся по 10–15 человек. Оккупанты дают только воду и один раз выйти в туалет. И пытают постоянно.

Однако Бойченко добавил, что процесс эвакуации еще продолжается, а колонна двигается в направлении Запорожья.

В Мариуполе остается более 100 тысяч мирных жителей, а 200 человек все еще находятся на территории завода Азовсталь и только надеются на спасение.

Во вторник, 3 мая, оккупанты сначала в течение нескольких часов бомбили, а затем начали штурм Азовстали, последнего бастиона города. Накануне от авиаударов погибли две женщины, которые прятались в подземельях завода.