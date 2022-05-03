З Маріуполя до Запоріжжя доїхали тільки чотири з 14 автобусів — куди зникли українці

Підступність російських окупантів уже не дивує, радше жахає. Осягнути розумом жорстокість загарбників неможливо, але вони йдуть усе далі. Після погодження евакуації мирного населення з Маріуполя дістатись на підконтрольну Україні вдалося лише чотирьом з 14 автобусів.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів, що доля людей з решти 10 автобусів, які їхали з блокадного міста, наразі невідома. До того ж іще понад 1000 мирних мешканців чекають на порятунок, залишаючись під обстрілами.

Спершу з російською стороною було погоджено евакуацію людей за допомоги 90 автобусів. Пізніше лише у два місця збору прибуло лише 14 автобусів. А до підконтрольної Україні території доїхали чотири з них.

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Перша машина з евакуаційної колони — у дірках від скалок.

З Азовсталі вдалося вирватися 156 людям, але там і досі перебувають цивільні, яким не вдалося вибратися з-під завалів.

Це 14-річний Вова. Він два місяці не бачив сонця — перебував у катакомбах Азовсталі. Його батько-військовий залишився боронити рідний Маріуполь.

Віцепрем’єр-міністр — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук прокоментувала процес евакуації.

Вона розповіла, що Росія не пропустила ООН та Червоний хрест до місця евакуації мирного населення. Країна-агресор не хотіла, щоб міжнародна спільнота бачила, що вона не випускатиме цивільне населення з міста.

Росія хоче, щоб вони залишалися живим щитом для її війська, для її вбивць, які збираються вбивати наших військових на Азовсталі, а також наше цивільне населення.

Проте це перший етап безпрецедентної операції, що завершилась успіхом, і вже існує план, як відзавтра продовжити евакуацію.

У Запоріжжі люди продовжують чекати на приїзд автобусів з маріупольцями. Мер Маріуполя говорить:

— Ми розуміємо, що десь поділися десять автобусів, які мали рухатися в напрямку Запоріжжя на підконтрольну частину нашої держави, але вони загубилися.

Губляться вони у “фільтраційних центрах”.

Про фільтраційні центри

Мер міста розповідає, що наразі в Маріуполі чотири “фільтраційних центри”. Щоб дістатись підконтрольної Україні території, потрібно пройти дуже прискіпливу процедуру в цих окупантських установах.

Декого можуть навіть посадити у в’язницю строком на два тижні або навіть два місяці. У маленьких камерах люди пребувають по 10–15 осіб. Окупанти дають лише воду та один раз вийти в туалет. А ще — катують нещадно.

Утім, за словами Бойченка, процес евакуації ще триває, а колона рухається в напрямку Запоріжжя.

Наразі у Маріуполі залишається понад 100 тисяч мирних жителів, а 200 осіб досі перебувають на території заводу Азовсталь та лише сподіваються на порятунок.

Нагадаємо, 3 травня окупанти протягом кількох годин бомбардували, а потім розпочали штурм Азовсталі, останнього бастіону міста. Напередодні внаслідок авіаударів по Азовсталі загинули двоє мирних жінок.