Контрнаступ на Ізюмському напрямку та ймовірність відступу Росії без бою: оцінка військового експерта Сергія Грабського

Остання новина, яка вселяє оптимістичні надії та очікування, — це контрнаступ українських військ на Ізюмському напрямку. Військовий експерт та учасник миротворчих місій у Косово й Іраку Сергій Грабський пояснив, що це може означати та на що варто очікувати далі.

Він зазначає, що поки що варто з обережністю висувати гіпотези стосовно наступних дій ворога, так само як і утримуватися від оцінки результатів нашого контрнаступу.

Оцінка Ізюмського контрнаступу

— Безперечно, ми досягаємо певних результатів, але я хочу звернути увагу на те, що Ізюмський напрямок і Харківський загалом є для нас важливим.

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Ми відтісняємо противника до державного кордону, він не має сил протистояти цьому. Але є одна ділянка — Вовчанськ, через яку важко говорити про повне та впевнене визволення території області.

За словами Сергія Грабського, наші маленькі перемоги варто вважати відтисканням ворога та створенням загрози всьому угрупованню противника, яке зосереджене на території.

Якщо ми й надалі будемо такими обережними кроками просуватися на Східному напрямку, то зможемо вирішити й питання донбаської території, зокрема Луганської області.

Ситуація в Луганській області

У Луганській області зараз точаться найзапекліші бої. Є побоювання, що там окупантам вдасться вийти на адміністративні кордони області. Про такі перспективи говорить і Грабський.

З військової точки зору, ніякого сенсу в таких діях немає. Тим паче при таких серйозних втратах, які вони отримали, отримають і будуть отримувати. Це лише політична доцільність.

На думку експерта, саме в цьому і полягає головна ідея росіян, які невпинно повторюють спроби окупувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Це можна буде подати для російського населення як велику перемогу та досягнення цілей “спецоперації”.

Херсонщина: тихий терор

Стосовно Херсонщини існують побоювання, оскільки окупанти уже почали окопуватися. Сергій Грабський вважає, що ми не можемо дозволити росіянам укріпитися на території, бо з кожним днем українській армії ставатиме все важче повертати свій контроль над територією.

— Але, навіть проговорюючи таку перспективу, вона не буде тривати довго, два-три місяці, — мусимо розуміти, що територія Херсонщини вся відкрита та рівна.

До того ж українські військові уже навчилися вести бойові дії так, що росіяни можуть залишитися просто без боєприпасів чи важкої зброї. Тоді їм доведеться відступати без бою.

А яка нині ситуація на сусідній Миколаївщині: чи є там змога евакуюватися, читай у матеріалі.