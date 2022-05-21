Ідентифікувати майже неможливо: на Харківщині вдалося знайти понад 60 тіл вбитих російських армійців

На Харківщині збирають тіла вбитих російських солдатів. Лише за три тижні роботи й лише у кількох звільнених населених пунктах вдалося знайти понад 60 російських армійців.

Процедура впізнання надскладна, але так само – надважлива: адже, вже починається спека, до сіл повертаються люди, а тіла росіян згодом можна обміняти на полеглих українських воїнів, або ж навіть на полонених, кажуть військові.

Селище Мала Рогань розташоване відразу за кільцевою Харкова. Це був перший населений пункт звільнений від окупантів у Харківській області, що було 26 березня. Сюди вже повертаються люди, бо треба саджати городи.

На одній з вулиці жодного вцілілого будинку. На одному з подвір’їв з глибокої ями копачі дістають табличку з іменем, прізвищем та населеним пунктом республіка Тива.

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Поряд із тілом знаходять банківську картку. Однак документи, шеврони та бірки — тут рідкість. Тому ідентифікувати особу вдається лише у 10-15% випадків.

На городі поряд саджає картоплю та цибулю власник цього подвір’я Станіслав. Він розповідає, що коли окупанти зайшли у селище, то вигнали усіх людей з їх домівок на мороз.

Каже, радий, що повернувся, тільки жити тепер ніде. Від його двоповерхового будинку, де росіяни облаштували медпункт, залишилася частина однієї стіни та цоколь.

Кількома будинками вище у каналізаційній ямі має бути ще одне тіло. Копачі працюють без масок та спеціальних костюмів.

Нагадаємо, раніше голова фонду Повернись живим Тарас Чмут розповів про ситуацію на Донбасі та Харківщині.