Україна

Заіржавілі автозаки та обстріли: чим живе звільнена від окупантів Кутузівка на Харківщині

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 20 Травня 2022, 16:32

Більше відео
0:00:38
В Енергодарі пожежники вийшли на мовчазну акцію протесту
В окупованому Енергодарі пожежники вийшли на мовчазну акцію протесту — росіяни розганяють силою
0:00:44
Денис Прокопенко
Три найважливіші умови! Командир полку Азов розповів подробиці спецоперації
0:04:16
Як виглядає Бородянка
Заїжджали на подвір’я танком та цілили впритул. Як виглядає Бородянка після російської окупації
0:03:58
Чому острів Зміїний важливий для Росії
Має площу 17 га, проте цінність набагато більшу. Чому Росія хоче контролювати острів Зміїний
Дивитись більше

Останні відео
0:02:19
Бойова вишиванка

Бойова вишиванка від черкаських майстринь: те, що гріє серце в окопі
0:04:26
Як живуть звільнені села Харківської області
Заіржавілі автозаки та обстріли: чим живе звільнена від окупантів Кутузівка на Харківщині
0:01:56
Скільки коштує для Росії день війни в Україні
Росіянам ні крихти не лишиться. Скільки коштує Росії один день війни?
0:00:38
В Енергодарі пожежники вийшли на мовчазну акцію протесту
В окупованому Енергодарі пожежники вийшли на мовчазну акцію протесту — росіяни розганяють силою
0:00:44
Денис Прокопенко
Три найважливіші умови! Командир полку Азов розповів подробиці спецоперації
0:04:16
Як виглядає Бородянка
Заїжджали на подвір’я танком та цілили впритул. Як виглядає Бородянка після російської окупації
0:03:58
Чому острів Зміїний важливий для Росії
Має площу 17 га, проте цінність набагато більшу. Чому Росія хоче контролювати острів Зміїний
0:03:07
Спалили генетичний банк рослин в Україні
Все роблять, щоб настав голод! Окупанти спалили єдиний в Україні генетичний банк рослин
0:03:24
Обстріл багатоповерхівки у Бахмуті
Вхід лишився, оселі немає: мешканці будинку в Бахмуті приходять подивитися на розбомблене житло
Що буде з доларом в Україні
Хочуть повернути “плаваючий” курс? Що буде з доларом в Україні
Більше відео
Бойова вишиванка
Читати далі
Бойова вишиванка від черкаських майстринь: те, що гріє серце в окопі
Скільки коштує для Росії день війни в Україні
Читати далі
Росіянам ні крихти не лишиться. Скільки коштує Росії один день війни?

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь