Заіржавілі автозаки та обстріли: чим живе звільнена від окупантів Кутузівка на Харківщині

Вибити окупантів з населеного пункту — далеко не все. На Харківщині й досі люди мешкають у підвалах, бо ж обстріли.

Усе селище Кутузівка у російських набоях. Поки немає ані світла, ані газу, ані води, села подекуди розтрощені на 90%. Повернутися місцевим жителям після того, як сюди прийшли окупанти, можна буде ще не скоро.

На трасі зі старої Салтівки — колона розтрощеної російської техніки. Звідси загарбники розстрілювали спальні райони Харкова.

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Техніку Росгвардії зупинили за 20 км від обласного центру. Тепер заржавілі автозаки росіян стоять по обидва боки траси.

Місцевий житель Петро розповідає, що найстрашніше люди вже пережили. Тому гучних вибухів уже не так лякаються, адже знають, що це українські війська гонять якомога далі окупантів.

Чим далі відгонять, тим нам спокійніше.

Води, світла і газу в домівках немає, тому їжу наразі доводиться готувати на вулиці з того, що привозять у гуманітарній допомозі.

Пані Валентина має квартиру у Кутузівці, але толку з неї вже не бачить. Помешкання не придатне до життя.

Тому 81-річній жінці довелося залишитись у підвалі дитсадочку, де після звільнення селища мешкає ще 24 людини, які там залишились від 24 лютого.

Вирішили нікуди не їхати, оскільки, кажуть, роботи в селищі буде багато. Прибирати завали та відбудовувати рідне село ще комусь доведеться.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як виглядає Бородянка після російської окупації.