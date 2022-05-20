Заржавевшие автозаки и обстрелы: чем живет освобожденная от оккупантов Кутузовка Харьковской области

Выбить оккупантов из населенного пункта — далеко не все. В Харьковской области до сих пор люди живут в подвалах из-за обстрелов.

Весь поселок Кутузовка — в российских патронах. Пока нет ни света, ни газа, ни воды, села порой разбиты на 90%. Вернуться местным жителям после того, как сюда пришли оккупанты, можно будет еще не скоро.

На трассе из старой Салтовки колонна разбитой российской техники. Отсюда захватчики расстреливали спальные районы Харькова.

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Технику Росгвардии остановили в 20 км от областного центра. Теперь заржавевшие автозаки россиян стоят с обеих сторон трассы.

Местный житель Петр рассказывает, что самое страшное люди уже пережили. Поэтому громких взрывов уже не так пугаются, потому что знают, что это украинские войска гонят как можно дальше оккупантов.

Чем дальше отгонят, тем нам спокойнее.

Воды, света и газа дома нет, поэтому еду пока приходится готовить на улице из того, что привозят в гуманитарной помощи.

У Валентины квартира в Кутузовке, но толку с нее уже не видит. Жилье уже не пригодно к жизни.

Поэтому 81-летней женщине пришлось остаться в подвале детского сада, где после освобождения поселка проживает еще 24 человека, которые там остались с 24 февраля.

Решили никуда не ехать, потому что, говорят, работы в поселке еще будет много. Убирать завалы и восстанавливать родное село еще кому-то придется.

Напомним, ранее мы рассказывали, как выглядит Бородянка после российской оккупации.