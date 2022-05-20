Украина

Заржавевшие автозаки и обстрелы: чем живет освобожденная от оккупантов Кутузовка Харьковской области

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 20 мая 2022, 16:32

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0:00:38
В Енергодарі пожежники вийшли на мовчазну акцію протесту
В Энергодаре пожарные вышли на молчаливую акцию протеста — русские разгоняют силой
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