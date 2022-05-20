Заезжали во двор танком и стреляли в дом. Как выглядит Бородянка после российской оккупации

В освобожденные города и села в Киевской области постепенно возвращаются люди. И сразу принимаются за работу — убирать улицы и разбирать завалы домов. В одной только Бородянке центр города, по предварительным оценкам, уничтожен на 90%
Во всем поселке разбито около тысячи домов. Истории тех, кто пережил бомбардировку и оккупацию, потерял друзей и соседей, но вернулся в дом с надеждой отстроиться — в сюжете Вікон.
Бородянка — поселок, в котором трудно найти уцелевшее здание. На центральной улице каждая многоэтажка уничтожена россиянами. Дальше за центром — частный сектор, там полностью уничтожены полтысячи домов, еще столько же повреждены. Несмотря на это, люди возвращаются в Бородянку. Даже картошку садить начали.
Игорь высаживает огород в перерыве между уборкой завалов собственного дома. В дом мужчины россияне выстрелили из танка. Его родители выжили только потому, что когда Игорь услышал вражеский танк, уговорил их спрятаться в погребе.
Игорь говорит, что сидеть в погребе пришлось четверо суток. Затем третьего марта мужчине с родителями удалось уехать, а как только Киевскую область освободили, они вернулись домой.
Дома напротив нет совсем. В нем жили шесть человек, и все погибли от российской авиабомбы. Те здания, которые оставались уцелевшими, оккупанты грабили и портили, во двор заезжали танком.
По соседству с Бородянкой — Загальцы. О них меньше говорили в СМИ, однако здесь ни одного уцелевшего дома. Люди возвращаются в руины и сразу же берутся за работу. Под ногами до сих пор стекло и гильзы, поэтому люди убирают улицы.
Несколько недель назад спасатели закончили разбирать завалы в Бородянке, под ними обнаружили по меньшей мере 40 человек.
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