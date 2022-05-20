Украина

Все делают, чтобы наступил голод! Оккупанты сожгли единственный в Украине генетический банк растений

Татьяна Доцяк 20 мая 2022, 10:30

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Що буде з доларом в Україні
Хотят вернуть “плавающий” курс? Что будет с долларом в Украине
Актуальна карта бойових дій в Україні 20 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 20 мая
0:06:06
звернення Зеленського 19 травня
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