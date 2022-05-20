Все делают, чтобы наступил голод! Оккупанты сожгли единственный в Украине генетический банк растений

Мы еще раз убеждаемся в российской жестокости, необразованности и нерациональности. Российские военные вывозят зерно из Украины и уничтожают его в лабораториях. Оккупанты сожгли коллекцию единственного в Украине генетического банка растений!

Это более 160 тысяч сортов и гибридов со всего мира.

Такого не делали даже фашисты во время Второй мировой, говорят ученые.

Местные ученые десятилетиями собирали такую ​​большую коллекцию растений и обменивались семена со всем миром. Каждый год, чтобы сохранить сорта пшеницы, ее высевали в поле. Это подготовленное зерно так и осталось в лаборатории.

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Центр генетических ресурсов находился в поселке под Харьковом. В здешних лабораториях, кроме генерации новых сортов растений, ученые возрождали и древние образцы.

После обстрелов россияне превратили десятки тысяч образцов растений в пепел. Кукуруза, соя, пшеница — все это должно было давно прорастать в поле.

Потери нельзя оценить, ведь над новым образцом ученые могли работать около 15 лет.

Они все делают для того, чтобы наступил голод, но голод и их будет ждать.

— Ведь Россия брала из этой коллекции себе образцы для своей селекции. А теперь им не с чего брать, — рассказывает главный научный сотрудник института растениеводства имени Юрьева Сергей Авраменко.

Но коллекцию удалось спасти. На случай нашествия вредителей или чрезвычайных событий семена хранятся в разных местах. Сергей Авраменко говорит, что из генетической коллекции растений был сделан дубликат, и они хранятся в надежном месте.

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