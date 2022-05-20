Україна

Все роблять, щоб настав голод! Окупанти спалили єдиний в Україні генетичний банк рослин

Тетяна Доцяк 20 Травня 2022, 10:30

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Обстріл багатоповерхівки у Бахмуті
Вхід лишився, оселі немає: мешканці будинку в Бахмуті приходять подивитися на розбомблене житло
Що буде з доларом в Україні
Хочуть повернути “плаваючий” курс? Що буде з доларом в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 20 травня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 20 травня
0:06:06
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