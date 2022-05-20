Все роблять, щоб настав голод! Окупанти спалили єдиний в Україні генетичний банк рослин

Ми вкотре переконуємося в жорстокості, неосвіченості та нераціональності дій РФ. Російські військові вивозять зерно з України, ще й знищують його в лабораторіях. Окупанти спалили колекцію єдиного в Україні генетичного банку рослин!

Це понад 160 тисяч сортів і гібридів з усього світу.

Такого не робили навіть фашисти під час Другої світової, кажуть науковці.

Тутешні дослідники десятиліттями збирали величезну колекцію рослин і обмінювалися насінням з усім світом. Щороку, щоб зберегти сорти пшениці, її висівали в полі. Цьогоріч підготоване зерно так і залишилося в лабораторії.

Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Центр генетичних ресурсів розташовувався у селищі під Харковом. У тутешніх лабораторіях, крім генерації нових сортів рослин, науковці відроджували й давні зразки.

Після обстрілів росіяни перетворили десятки тисяч зразків рослин на попіл. Кукурудза, соя, пшениця — все це мало вже давно проростати в полі.

Втрати неможливо оцінити, адже над новим зразком науковці могли працювати близько 15 років.

Вони все роблять для того, щоб настав голод, але ж голод їх теж чекатиме.

— Адже Росія брала з цієї колекції собі зразки для своєї селекції. А тепер їм не буде з чого брати, — розповідає головний науковий співробітник інституту рослинництва імені Юр’єва Сергій Авраменко.

Та колекцію вдалося врятувати. На випадок навали шкідників чи надзвичайних подій насіння зберігають у різних місцях. Сергій Авраменко каже, що з генетичної колекції рослин був зроблений дублікат і вони зберігаються в надійному місці.

Останнім часом в Україні здорожчали продукти та ціни на бензин. Раніше ми розповідали про скасування держрегулювання ціни на паливо.