Все роблять, щоб настав голод! Окупанти спалили єдиний в Україні генетичний банк рослин

Ми вкотре переконуємося в жорстокості, неосвіченості та нераціональності дій РФ. Російські військові вивозять зерно з України, ще й знищують його в лабораторіях. Окупанти спалили колекцію єдиного в Україні генетичного банку рослин!
Це понад 160 тисяч сортів і гібридів з усього світу.
Це понад 160 тисяч сортів і гібридів з усього світу.
Такого не робили навіть фашисти під час Другої світової, кажуть науковці.
Тутешні дослідники десятиліттями збирали величезну колекцію рослин і обмінювалися насінням з усім світом. Щороку, щоб зберегти сорти пшениці, її висівали в полі. Цьогоріч підготоване зерно так і залишилося в лабораторії.
Центр генетичних ресурсів розташовувався у селищі під Харковом. У тутешніх лабораторіях, крім генерації нових сортів рослин, науковці відроджували й давні зразки.
Після обстрілів росіяни перетворили десятки тисяч зразків рослин на попіл. Кукурудза, соя, пшениця — все це мало вже давно проростати в полі.
Втрати неможливо оцінити, адже над новим зразком науковці могли працювати близько 15 років.
Вони все роблять для того, щоб настав голод, але ж голод їх теж чекатиме.
Вони все роблять для того, щоб настав голод, але ж голод їх теж чекатиме.
— Адже Росія брала з цієї колекції собі зразки для своєї селекції. А тепер їм не буде з чого брати, — розповідає головний науковий співробітник інституту рослинництва імені Юр’єва Сергій Авраменко.
Та колекцію вдалося врятувати. На випадок навали шкідників чи надзвичайних подій насіння зберігають у різних місцях. Сергій Авраменко каже, що з генетичної колекції рослин був зроблений дублікат і вони зберігаються в надійному місці.
Останнім часом в Україні здорожчали продукти та ціни на бензин. Раніше ми розповідали про скасування держрегулювання ціни на паливо.