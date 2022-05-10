Не тільки наслідують нацистів, а й збільшують масштаби: як окупанти депортують людей та крадуть зерно

Росія використовує всі методи окупації нацистів: і вбивства мирних жителів, і створення фільтраційних таборів, і депортацію тисяч людей. Так само як і під час Другої Світової, загарбники вивозять зерно, а чоловіків на окупованих територіях — мобілізують.

Російська армія ігнорує усі можливі закони ведення війни міжнародного права. Вони не тільки повторюють звірства нацистів, а навіть збільшують масштаби злочинів.

Історик Олександр Палій каже, що під час Другої світової війни в Ірпені було десять замордованих мешканців від рук німецьких солдатів, і мешканці не мали змоги евакуюватися. А нині в Ірпені, попри евакуацію, відомо про 500 загиблих від рук російських окупантів.

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Так само як нацисти, росіяни примусово депортують українців. З села Руська Лозова під Харковом до Росії, за підрахунками голови громади, вивезли від 1000 до 1200 мешканців.

З Маріуполя окупанти вивезли вже півмільйона людей, а перед тим допитували всіх у фільтраційних центрах.

Нагадаємо, 8 травня до Запоріжжя прибула евакуаційна колона з Маріуполя. Востаннє вдалося врятувати 177 людей.