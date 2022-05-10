Україна

Не тільки наслідують нацистів, а й збільшують масштаби: як окупанти депортують людей та крадуть зерно

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 10 Травня 2022, 23:30

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