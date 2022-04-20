Допомогли евакуюватися іншим, а самі — лишилися: історії людей з Ірпеня, що пережили окупацію

За час окупації міста Ірпінь 1060 будинків були пошкоджені обстрілами. Із них 115 зруйновані повністю, повідомляє Ірпінська міська рада.
У місті до 15 квітня діяла посилена комендантська година, а по її завершенню в Ірпінь почали повертатися люди. Хтось, щоб забрати речі, а хтось — лишитись і відбудовувати те, що знищено.
Андрій — один із жителів Ірпеня. Він працював в українському тревел-шоу, влаштувався працювати в програму Орел і Решка. На початку повномасштабного вторгнення перебував у Португалії, повертався в Україну цілих п’ять днів і відразу ж вступив до територіальної оборони.
Раніше з вікон Андрія було видно ліс та приватні будинки, нині ж будинки через один — зруйновані.
Раніше з вікон Андрія було видно ліс та приватні будинки, нині ж будинки через один — зруйновані.
В його будинку майже не лишилося вцілілих вікон. Показує Андрій, як готує каву — у залізній місткості кип’ятить воду за допомогою грілки. Каже: в будинку є генератор, його включають вранці та ввечері на три години.
Подружжя по сусідству – Оксана та Микола – весь час залишалися в Ірпені. Кажуть: спочатку допомагали виїжджати літнім людям, а самі не змогли, бо почали сильно бомбити.
24 дні подружжя прожило в підвалі, іноді виходили на вулицю приготувати їжу на відкритому вогні. Тоді до них приходили люди із сусідніх будинків.
24 дні подружжя прожило в підвалі, іноді виходили на вулицю приготувати їжу на відкритому вогні. Тоді до них приходили люди із сусідніх будинків.
Про бомбардування згадують зі сльозами на очах і кажуть, що допомогти іншим — це був їхній обов’язок.
На сході України люди теж перебувають в окупації, декому вдається евакуюватися. Раніше ми розповідали історію родини, що тікала з Маріуполя.