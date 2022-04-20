Помогли эвакуироваться другим, а сами — остались. Истории людей, переживших оккупацию Ирпеня

За время оккупации города Ирпень более тысячи домов повреждены в результате обстрелов. Из них 115 разрушены полностью, сообщает Ирпенский городской совет.

В городе до 15 апреля действовал усиленный комендантский час, а по его завершению в Ирпень начали возвращаться люди. Кто-то, чтобы забрать вещи, а кто-то — остаться и восстанавливать то, что уничтожено.

Андрей — один из жителей Ирпеня. Он работал в украинском тревел-шоу, устроился работать в программу Орел и Решка. С начала полномасштабного вторжения он находился в Португалии, возвращался в Украину целых пять дней и сразу же вступил в ряды территориальной обороны.

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Ранее из окон Андрея было видно лес и частные дома, сейчас же дома через один разрушены.

В его доме почти не осталось уцелевших окон. Показывает Андрей, как готовит кофе — в железной емкости кипятит воду с помощью грелки. Говорит: в доме есть генератор, его включают утром и вечером на три часа.

Супруги по соседству — Оксана и Николай — все время оставались в Ирпене. Говорят: сначала помогали выезжать пожилым людям, а сами не смогли, потому что начали сильно бомбить.

24 дня супруги прожили в подвале, иногда выходили на улицу приготовить еду на открытом огне. Тогда к ним приходили люди из соседних домов.

О бомбардировках вспоминают со слезами на глазах и говорят, что помочь другим — это был их долг.

На востоке Украины люди тоже находятся в оккупации, некоторым удается эвакуироваться. Раньше мы рассказывали историю семьи, бежавшей из Мариуполя.