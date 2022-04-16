Я не чувствую себя 17-летней, нас убили морально! История семьи, бежавшей из Мариуполя

Дом семьи Вдовиченко в Мариуполе был расстрелян. Они убежали от жизни в подвалах и чудом выжили по дороге в Запорожье.

Они больше месяца жили в оккупации, делили кусок хлеба на пятерых, пережили фильтрационный лагерь и наконец добрались до Львова.

17-летнюю Марию Вдовиченко ты мог (-ла) видеть в эфире Вікон в августе прошлого года. Эта девушка научилась играть на бандуре при храме ПЦУ.

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Война застала семью дома. Первые дни полномасштабного вторжения Мария с мамой, папой, младшей сестрой и котом провели в квартире, от обстрелов прятались в ванне, пока не прилетело в их дом.

Следующие 2 недели они жили в укрытии вместе с двумя десятками человек. Делили только горбушку хлеба на всех.

— Я боялась его есть (хлеб — ред.), хотелось пить — я не пила, потому что у нас была баночка с водой, когда шел дождь — мы набрали воды, был снег — у нас была вода, — рассказывает девушка.

Маме Марии становилось все хуже. Однако ни медикаментов, ни врачей не было.

17 марта семья решает бежать из города. По дороге через Бердянск в Запорожье проехали еще через 27 российских блокпостов.

На каждом раздевали, проверяли документы. Их авто обстреливали.

Уже в Днепре волонтеры подарили Маше бандуру и отвезли во Львов. Сейчас больше всего девушка мечтает, чтобы больные родители оправились от пережитого.

— Я не чувствую себя 17-летней девушкой, нас убили морально! Забрали все и просто пустота, потому хочется отдохнуть, хочется быть человеком, хочется понимать, что Украина будет и будет цела, и не будут умирать снова просто так люди, — желает Мария.

Многих людей разлучила война. Раньше мы рассказывали, как муж ждал жену из оккупированного Мариуполя и назвал полевую кухню ее именем.