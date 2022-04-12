Назвал полевую кухню именем жены и ждал ее. Как супругов разлучила оккупация

Несколько дней назад сотни мелитопольцев в кузове грузовика с младенцами на руках приехали в Запорожье.

Татьяна вспоминает свое 12-часовое путешествие из оккупированного города. Женщина говорит, что 25 марта в Мелитополь приехали первые оккупационные автобусы, но людей было так много, что для всех не хватило мест.

Через неделю в город приехала еще одна колонна автобусов, но когда Татьяна увидела очередь, то поняла — мест снова не будет. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

В отчаянии она и еще несколько сотен мелитопольцев залезли в кузов грузовика, который привозил в город гуманитарную помощь.

Татьяна живет с мужем в Запорожье и перед самой оккупацией уехала в Мелитополь по делам. Но выехать удалось через месяц.

Ее муж Алексей ждал возвращения любимой из оккупации и, чтобы не сойти с ума от волнения за жену, пошел волонтерить. Даже ту полевую кухню, где готовил еду для военных, назвал именем своей Татьяны.

Эта кухня была как талисман, меня это держало, — рассказывает Алексей.

Сейчас супруги уже вместе готовят для украинских бойцов. Они верят в нашу победу и уже составляют планы на будущее, очень хотят поехать в романтическое путешествие.

Каждый украинец помогает военным, кто чем может. Даже дети используют свой талант для сбора денег. Ранее мы рассказывали, как школьница Юлия Свобода рисует NFT-кота и собирает средства для ВСУ. Уже удалось выручить более 80 тыс. грн.