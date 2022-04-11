NFT-кот школьницы собрал 80 тыс. грн для украинской армии. Как девочка поддержала ВСУ

Сегодня Украине помогают все, кто как может. Удивляет, что даже дети понимают всю серьезность ситуации и поддерживают ВСУ.

Школьница Юлия Свобода проживала в Бучанском районе Киевской области, поэтому война не обошла ее дом стороной. Когда родители думали, куда эвакуироваться, девушка продолжала рисовать. Это ее хобби с детства.

Она создала серию креативных постеров о своем коте в военных образах. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Вместе с братом они опубликовали это в сети как NFT — это вид продаж искусства онлайн. Сами не догадывались, что соберут более 80 тыс. гривен.

Кот предстает в образе врача, танкиста и даже сапера. Но Юлия признается, что ее любимый образ — это призрак Киева. Эту коллекцию девушка назвала Наши любимцы всегда рядом с нами, даже на войне. Сейчас приобрели 3 рисунка из 10.

Юлия с братом ищут, где еще можно опубликовать рисунки и в планах у молодых людей собирать деньги для тех, чьи дома разрушили российские оккупанты.

Однако не только искусством поддерживают нашу армию. Раньше мы рассказывали, как в Киеве инженеры делают дроны для ВСУ. Эти железные птицы создают, чтобы украинская армия видела и уничтожала врага.